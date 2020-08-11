Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН;- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ.12 и 13 августа будут опубликованы ежемесячные обзоры нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, отыграв мартовское падение. Затем цена вернулась к меньшим показателям из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в августе может изменить хрупкий рыночный баланс.Каковы прогнозы цен на нефть на ближайшее время? Какое влияние на цены оказывают события на Ближнем Востоке? Стоит ли ожидать роста экономической активности в мире, упавшей ранее из-за пандемии COVID-19? Что будет способствовать увеличению мирового спроса на "черное золото"? Как эти тенденции отразятся на российском нефтяном рынке?