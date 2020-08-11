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Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке
14 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации на нефтяном рынке.
2020-08-11T13:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575636355.jpg?1597140414
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

13:06 11.08.2020
42
14 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации на нефтяном рынке.
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Участники:
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ.

12 и 13 августа будут опубликованы ежемесячные обзоры нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, отыграв мартовское падение. Затем цена вернулась к меньшим показателям из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в августе может изменить хрупкий рыночный баланс.
Каковы прогнозы цен на нефть на ближайшее время? Какое влияние на цены оказывают события на Ближнем Востоке? Стоит ли ожидать роста экономической активности в мире, упавшей ранее из-за пандемии COVID-19? Что будет способствовать увеличению мирового спроса на "черное золото"? Как эти тенденции отразятся на российском нефтяном рынке?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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