Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

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Участники:
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ.
12 и 13 августа будут опубликованы ежемесячные обзоры нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, отыграв мартовское падение. Затем цена вернулась к меньшим показателям из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в августе может изменить хрупкий рыночный баланс.
Каковы прогнозы цен на нефть на ближайшее время? Какое влияние на цены оказывают события на Ближнем Востоке? Стоит ли ожидать роста экономической активности в мире, упавшей ранее из-за пандемии COVID-19? Что будет способствовать увеличению мирового спроса на "черное золото"? Как эти тенденции отразятся на российском нефтяном рынке?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ.
12 и 13 августа будут опубликованы ежемесячные обзоры нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, отыграв мартовское падение. Затем цена вернулась к меньшим показателям из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в августе может изменить хрупкий рыночный баланс.
Каковы прогнозы цен на нефть на ближайшее время? Какое влияние на цены оказывают события на Ближнем Востоке? Стоит ли ожидать роста экономической активности в мире, упавшей ранее из-за пандемии COVID-19? Что будет способствовать увеличению мирового спроса на "черное золото"? Как эти тенденции отразятся на российском нефтяном рынке?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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