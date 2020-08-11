Минпросвещения запустит горячую линию для классных руководителей

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Горячая линия, на которую учителя могут обратиться со своими вопросами о получении выплат по пять тысяч рублей за классное руководство, заработает в сентябре, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"С сентября начнутся выплаты учителям за классное руководство по 5 тысяч рублей. У нас действует специальная группа, а в сентябре заработает горячая линия. На нее педагогические работники могут обратиться по всем возникающим вопросам, будем оперативно разбираться с каждой ситуацией", - сказал Кравцов на совещании президента РФ с членами правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
В марте Кравцов докладывал президенту о готовности всех необходимых для этой выплаты документов. Позже Минпросвещения заявляло, что переход на дистанционное обучение не скажется на этих выплатах.