Минпросвещения запустит горячую линию для классных руководителей

"С сентября начнутся выплаты учителям за классное руководство по 5 тысяч рублей. У нас действует специальная группа, а в сентябре заработает горячая линия. На нее педагогические работники могут обратиться по всем возникающим вопросам, будем оперативно разбираться с каждой ситуацией", - сказал Кравцов на совещании президента РФ с членами правительства.