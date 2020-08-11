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Минпросвещения запустит горячую линию для классных руководителей
Горячая линия, на которую учителя могут обратиться со своими вопросами о получении выплат по пять тысяч рублей за классное руководство, заработает в сентябре,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:04
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, владимир путин

Минпросвещения запустит горячую линию для классных руководителей

13:02 11.08.2020 (обновлено: 13:04 11.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Горячая линия, на которую учителя могут обратиться со своими вопросами о получении выплат по пять тысяч рублей за классное руководство, заработает в сентябре, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"С сентября начнутся выплаты учителям за классное руководство по 5 тысяч рублей. У нас действует специальная группа, а в сентябре заработает горячая линия. На нее педагогические работники могут обратиться по всем возникающим вопросам, будем оперативно разбираться с каждой ситуацией", - сказал Кравцов на совещании президента РФ с членами правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
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В марте Кравцов докладывал президенту о готовности всех необходимых для этой выплаты документов. Позже Минпросвещения заявляло, что переход на дистанционное обучение не скажется на этих выплатах.
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