Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Валентина Легкоступова пришла в сознание, скоро ее выпишут. Об этом заявил изданию Starhit муж артистки Юрий Фирсов.
По его словам, сообщения СМИ о том, что его супруга впала в кому после длительного употребления алкоголя, не соответствуют действительности. Фирсов настаивает на том, что певица упала в ванной и получила травму головы.
"Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — заявил Фирсов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Легкоступову нашли в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и многочисленными синяками. Певицу увезли в больницу, где она впала в кому. Врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.