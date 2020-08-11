Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме

"Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — заявил Фирсов.