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Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме
Певица Валентина Легкоступова пришла в сознание, скоро ее выпишут. Об этом заявил изданию Starhit муж артистки Юрий Фирсов. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:16
культура
валентина легкоступова
россия
шоу-бизнес
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
валентина легкоступова, россия, шоу-бизнес

Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме

13:05 11.08.2020 (обновлено: 14:16 11.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Валентина Легкоступова пришла в сознание, скоро ее выпишут. Об этом заявил изданию Starhit муж артистки Юрий Фирсов.
По его словам, сообщения СМИ о том, что его супруга впала в кому после длительного употребления алкоголя, не соответствуют действительности. Фирсов настаивает на том, что певица упала в ванной и получила травму головы.

"Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — заявил Фирсов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Легкоступову нашли в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и многочисленными синяками. Певицу увезли в больницу, где она впала в кому. Врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.
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КультураВалентина ЛегкоступоваРоссияШоу-бизнес
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