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В Амстердаме разработали карту, показывающую места скопления людей
Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:02
туризм
туризм
новости - туризм
нидерланды
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, нидерланды, амстердам

В Амстердаме разработали карту, показывающую места скопления людей

21:02 11.08.2020
196
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает "ЕвроПульс".
Карта может помочь местным жителям и гостям столицы Нидерландов избегать мест скопления, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом COVID-19. В будущем она может стать полезным инструментом для тех, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении.
На карте можно выбрать различные типы городских пространств: парки и другие зеленые зоны, улицы, площади и торговые точки. Данные обновляются регулярно, но пока не автоматически.
Месяц назад похожее приложение запустили власти шведского города Хельсингборга. Там указываются малопопулярные пляжи, чтобы отдыхающие рассредоточились по побережью, а не собирались в нескольких популярных местах.
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