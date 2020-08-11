В Амстердаме разработали карту, показывающую места скопления людей

Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает "ЕвроПульс".

Карта может помочь местным жителям и гостям столицы Нидерландов избегать мест скопления, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом COVID-19. В будущем она может стать полезным инструментом для тех, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении.

На карте можно выбрать различные типы городских пространств: парки и другие зеленые зоны, улицы, площади и торговые точки. Данные обновляются регулярно, но пока не автоматически.