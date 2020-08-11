https://ria.ru/20200811/1575633671.html
В Амстердаме разработали карту, показывающую места скопления людей
Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:02
2020-08-11T21:02
туризм
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нидерланды
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, нидерланды, амстердам
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Власти Амстердама разработали онлайн-карту, на которой в реальном времени видно, в каких местах города собралось много людей, сообщает
"ЕвроПульс".
Карта может помочь местным жителям и гостям столицы Нидерландов избегать мест скопления, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом COVID-19. В будущем она может стать полезным инструментом для тех, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении.
На карте можно выбрать различные типы городских пространств: парки и другие зеленые зоны, улицы, площади и торговые точки. Данные обновляются регулярно, но пока не автоматически.
Месяц назад похожее приложение запустили власти шведского города Хельсингборга. Там указываются малопопулярные пляжи, чтобы отдыхающие рассредоточились по побережью, а не собирались в нескольких популярных местах.