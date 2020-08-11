В Госдуме оценили ситуацию с развитием телемедицины в России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия опаздывает с законодательным закреплением использования новых возможностей телемедицины, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Нам необходимо закрепить новые возможности использования телемедицины, искусственного интеллекта. Здесь мы опаздываем", - сказал Морозов на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
В середине февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки к закону "Об основах охраны здоровья", расширяющий услуги телемедицины, законопроект внесут в Госдуму в ближайшие недели.
Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа-партнёром форума.