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В Госдуме оценили ситуацию с развитием телемедицины в России
Россия опаздывает с законодательным закреплением использования новых возможностей телемедицины, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:35
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
дмитрий морозов
здоровье - общество
совет федерации рф
госдума рф
андрей турчак
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353
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , дмитрий морозов, здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, андрей турчак, владимир путин, москва, общество

В Госдуме оценили ситуацию с развитием телемедицины в России

12:35 11.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия опаздывает с законодательным закреплением использования новых возможностей телемедицины, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Нам необходимо закрепить новые возможности использования телемедицины, искусственного интеллекта. Здесь мы опаздываем", - сказал Морозов на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
В середине февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки к закону "Об основах охраны здоровья", расширяющий услуги телемедицины, законопроект внесут в Госдуму в ближайшие недели.
Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа-партнёром форума.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Дмитрий МорозовЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФГосдума РФАндрей ТурчакВладимир ПутинМоскваОбщество
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