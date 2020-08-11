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Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19
Принуждать людей делать прививку от коронавируса в России не будут, человек должен быть психологически готов к вакцинации, считает президент НМИЦ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

12:17 11.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛео Бокерия
Лео Бокерия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Принуждать людей делать прививку от коронавируса в России не будут, человек должен быть психологически готов к вакцинации, считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Я убежден, что никого заставлять не будут, мы живем в другое время. С мнением человека считаются... Я думаю, что торопиться с этим не надо – надо, чтобы человек психологически еще был готов", - сказал Бокерия журналистам на полях форума "Здоровье нации – основа процветания России".
Он уточнил, что сам пока прививку не делал.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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