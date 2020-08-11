Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

"Я убежден, что никого заставлять не будут, мы живем в другое время. С мнением человека считаются... Я думаю, что торопиться с этим не надо – надо, чтобы человек психологически еще был готов", - сказал Бокерия журналистам на полях форума "Здоровье нации – основа процветания России".