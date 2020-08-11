Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Принуждать людей делать прививку от коронавируса в России не будут, человек должен быть психологически готов к вакцинации, считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Я убежден, что никого заставлять не будут, мы живем в другое время. С мнением человека считаются... Я думаю, что торопиться с этим не надо – надо, чтобы человек психологически еще был готов", - сказал Бокерия журналистам на полях форума "Здоровье нации – основа процветания России".
Он уточнил, что сам пока прививку не делал.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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