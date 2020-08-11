Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии на детей

"С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году", - говорится в сообщении.

Проект разрабатывается министерством. Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий. Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.

Пособия на детей 3-7 лет с 1 июня в среднем по РФ составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.