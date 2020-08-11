Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575631621.html
Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии на детей
Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет, так как среднедушевой доход не всех семей РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:10
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_6acbc7247a3caf54b936fcf772bbc69c.jpg
https://ria.ru/20200810/1575597555.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_6acbc7247a3caf54b936fcf772bbc69c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_e3c6fb794da47d15eb42a68498352a8b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_488:0:2536:2048_1400x0_80_0_0_6d56dc2f663befbc3f53f127f2852869.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, общество

Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии на детей

12:10 11.08.2020
4317
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости.

"С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году", - говорится в сообщении.

Проект разрабатывается министерством. Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий. Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.
Пособия на детей 3-7 лет с 1 июня в среднем по РФ составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
Семья с детьми
10 августа, 16:37
В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
1521102
Обсудить 2
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ДетиОбщество
Рекомендуем
Семья с детьми
В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин призвал подумать о поддержке медиков, работающих с COVID-19
Организация питания в школах
Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Тихановская стала символом протеста, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений
Вакцина от коронавируса
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот
Пассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Стал известен срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подсчитать расходы на борьбу с онкозаболеваниями
Автомобиль Следственного комитета России
Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области
Лео Бокерия
Бокерия убежден, что россиян не будут принуждать к вакцинации от COVID-19
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Стало известно, где будут производить первую российскую вакцину от COVID
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому
Врачи в госпитале COVID-19
Первые партии вакцины от коронавируса готовы к отправке в регионы
Ситуация возле Минского электромеханического завода имени Козлова
Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния