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Забайкальский край
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ТОР "Забайкалье" сможет поставлять пеллеты в Южную Корею и Японию
Предприятия ТОР "Забайкалье" могут начать поставки пеллет в Японию и Южную Корею благодаря возможности получения поддержки из федерального бюджета, сообщает... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:06
забайкальский край
южная корея
забайкальский край
япония
экономика
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южная корея, забайкальский край, япония, экономика

ТОР "Забайкалье" сможет поставлять пеллеты в Южную Корею и Японию

12:06 11.08.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЧИТА, 11 авг - РИА Новости. Предприятия ТОР "Забайкалье" могут начать поставки пеллет в Японию и Южную Корею благодаря возможности получения поддержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщалось, Минпромторг РФ включил пеллеты в перечень промышленной продукции, производители которой могут получить господдержку из федерального бюджета. Чтобы получить субсидию, резиденту необходимо принять участие в квалификационном отборе Минпромторга России.
"Теперь резидент ТОР - завод пеллет "Инновация" может получать компенсацию затрат на транспортировку биотоплива и планирует прорабатывать вопрос поставки пеллет в Корею и Японию", - отметили в пресс-службе.
Как пояснил генеральный директор завода "Инновация" Леонид Кузьмицкий, "если производители пеллет в западной части России экспортируют свои продукты в Европу, и их затраты на перевозку небольшие, то экспортировать, например, из Забайкалья или Бурятии в Южную Корею очень затратно".
"Это буквально ставило крест на экспорте. Теперь с включением пеллет в перечень Минпромторга РФ такая проблема сдвигается с места. У нас появляются реальные шансы экспортировать пеллеты в Корею и Японию", - привели в пресс-службе его слова.
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По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина, налаживание экспорта биотоплива - очень важный для Забайкалья проект. "Резидент производит возобновляемый источник энергии, который к тому же практически не имеет отходов и сохраняет нашу экологию. Спрос на такое современное топливо растет не только в нашем регионе, но и в других субъектах России и даже за ее пределами. Поэтому перед резидентом открываются большие возможности по рынку сбыта", - добавил он.
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Забайкальский крайЮжная КореяЗабайкальский крайЯпонияЭкономика
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