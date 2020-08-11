ТОР "Забайкалье" сможет поставлять пеллеты в Южную Корею и Японию

ЧИТА, 11 авг - РИА Новости. Предприятия ТОР "Забайкалье" могут начать поставки пеллет в Предприятия ТОР "Забайкалье" могут начать поставки пеллет в Японию Южную Корею благодаря возможности получения поддержки из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, Минпромторг РФ включил пеллеты в перечень промышленной продукции, производители которой могут получить господдержку из федерального бюджета. Чтобы получить субсидию, резиденту необходимо принять участие в квалификационном отборе Минпромторга России.

"Теперь резидент ТОР - завод пеллет "Инновация" может получать компенсацию затрат на транспортировку биотоплива и планирует прорабатывать вопрос поставки пеллет в Корею и Японию", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил генеральный директор завода "Инновация" Леонид Кузьмицкий, "если производители пеллет в западной части России экспортируют свои продукты в Европу, и их затраты на перевозку небольшие, то экспортировать, например, из Забайкалья или Бурятии в Южную Корею очень затратно".

"Это буквально ставило крест на экспорте. Теперь с включением пеллет в перечень Минпромторга РФ такая проблема сдвигается с места. У нас появляются реальные шансы экспортировать пеллеты в Корею и Японию", - привели в пресс-службе его слова.