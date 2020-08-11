Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575630828.html
Доверенное лицо Тихановской заявила о связи с ней через третьих лиц
Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что с Тихановской, которая ранее уехала в Литву,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560249_0:0:2906:1635_1400x0_80_0_0_6aa2b8412901ab59e90c92a04860fa88.jpg
https://ria.ru/20200811/1575624308.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560249_0:0:2906:1635_1400x0_80_0_0_6aa2b8412901ab59e90c92a04860fa88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560249_177:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_6dbb8a1f8569e986a4148f1ca139f98d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560249_859:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_cd226d17d09c100940243ecd099e8c07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Доверенное лицо Тихановской заявила о связи с ней через третьих лиц

12:03 11.08.2020
1011
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что с Тихановской, которая ранее уехала в Литву, есть связь через третьих лиц.
"Не напрямую, через третьих лиц", - сказала Ковалькова, отвечая на вопрос, поддерживает ли она связь с Тихановской.
Ранее Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", заявила Ковалькова. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Кандидат в понедельник подала жалобу в ЦИК о непризнании результатов президентских выборов, после посещения Центризбиркома Тихановская не выходила на связь.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что по имеющимся у них данным протоколов ряда участков, она набрала 70-80%.
Светлана Тихановская
Вчера, 10:40Протесты в Белоруссии
Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву
470119
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Тихановская стала символом протеста, считает эксперт
Ситуация возле Минского электромеханического завода имени Козлова
Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг
Светлана Тихановская
Тихановская призвала белорусов беречь себя
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин попросил Минфин не сокращать финансирование ряда направлений
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Стало известно, где будут производить первую российскую вакцину от COVID
Светлана Тихановская
Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Тихановская рассказала об отъезде из Белоруссии
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Установлена личность погибшего во время беспорядков в Минске
Вакцина от коронавируса
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию
Президент РФ Владимир Путин
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Автомобиль Следственного комитета России
Тело связанного мужчины нашли в реке в Ленинградской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния