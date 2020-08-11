https://ria.ru/20200811/1575630828.html
Доверенное лицо Тихановской заявила о связи с ней через третьих лиц
Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что с Тихановской, которая ранее уехала в Литву,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:03
2020-08-11T12:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг – РИА Новости.
Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что с Тихановской, которая ранее уехала в Литву, есть связь через третьих лиц.
"Не напрямую, через третьих лиц", - сказала Ковалькова, отвечая на вопрос, поддерживает ли она связь с Тихановской.
Ранее Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", заявила Ковалькова. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Кандидат в понедельник подала жалобу в ЦИК о непризнании результатов президентских выборов, после посещения Центризбиркома Тихановская не выходила на связь.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что по имеющимся у них данным протоколов ряда участков, она набрала 70-80%.