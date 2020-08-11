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Распространение нового коронавируса
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Мурашко отметил первенство России в регистрации вакцины от коронавируса
Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, в ряде других стран еще идут клинические испытания, сказал министр здравоохранения... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Мурашко отметил первенство России в регистрации вакцины от коронавируса

11:49 11.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, в ряде других стран еще идут клинические испытания, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации, на условиях, есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первой", - сказал Мурашко в ответ на вопрос президента России Владимира Путина, зарегистрирована ли где-то в мире вакцина подобного рода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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