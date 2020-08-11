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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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Около 600 тысяч жителей Мордовии планируют привить от гриппа
Около 600 тысяч человек, что составляет 75% населения Мордовии, планируется привить от гриппа в августе-сентябре, заявил глава республики Владимир Волков. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:18
республика мордовия
владимир волков (политик)
республика мордовия
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владимир волков (политик), республика мордовия

Около 600 тысяч жителей Мордовии планируют привить от гриппа

11:45 11.08.2020 (обновлено: 12:18 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прививка. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Около 600 тысяч человек, что составляет 75% населения Мордовии, планируется привить от гриппа в августе-сентябре, заявил глава республики Владимир Волков.
В 2019 году от гриппа и ОРВИ были привиты около половины жителей республики.
"Прививками должны быть охвачены 75% жителей республики и 80% из числа входящих в группу риска. Нам предстоит организовать самую масштабную в истории вакцинацию населения - провести иммунизацию до 600 тысяч человек, в том числе более 100 тысяч детей, 118 тысяч граждан старшего поколения, свыше 32 тысяч медработников и педагогов, 16 тысяч студентов", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Волкова.
Отмечается, что свыше 402 тысяч доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей.
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"В этом году жителей республики будут прививать не только от новых штаммов гриппа, но и от возбудителя пневмонии - пневмококка. Обе прививки можно будет сделать одновременно. Глава Мордовии потребовал, чтобы эта работа была проведена как можно быстрее, в августе-сентябре", - подчеркивается в сообщении.
Волков также заявил о том, что работодателям необходимо приобрести не менее 200 тысяч доз противогриппозной вакцины для иммунизации граждан трудоспособного возраста, которые не войдут в Национальный календарь прививок. К выполнению поставленных задач глава республики попросил подключиться всех работодателей, профсоюзы, а также Союз промышленников и предпринимателей.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика Мордовия
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