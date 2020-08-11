Около 600 тысяч жителей Мордовии планируют привить от гриппа

"В этом году жителей республики будут прививать не только от новых штаммов гриппа, но и от возбудителя пневмонии - пневмококка. Обе прививки можно будет сделать одновременно. Глава Мордовии потребовал, чтобы эта работа была проведена как можно быстрее, в августе-сентябре", - подчеркивается в сообщении.