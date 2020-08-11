Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса , сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.

"Насколько мне известно, сегодня утром <...> впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. <...> Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — отметил глава государства.

Он также заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19.

"В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все. <...> После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что "у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений" или температуры после иммунизации.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать <...> массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, — это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, — все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов", — сказал он, поздравив всех работавших над вакциной специалистов.

Производить препарат планируют на двух площадках: в самом Центре Гамалеи и в компании "Биннофарм". "Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей", — сообщил на совещании глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Доклинические исследования вакцины от COVID-19 проводили Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

У всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось, при этом испытания с участием тысяч человек продолжатся, добавил Мурашко. По словам министра, двукратная схема вакцинации от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется в течение двух лет.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

За весь период эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 897 599 человек, из них более 15,1 тысячи умерли, свыше 703 тысяч вылечились.

В мире, по данным ВОЗ , число заболевших приближается к 20 миллионам, как минимум 728 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более пяти миллионов инфицированных), Бразилия и Индия.

Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.