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Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян
Для решения поставленных президентом масштабных задач по повышению уровня жизни граждан и увеличения численности населения необходимо плотное взаимодействие... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
валентина матвиенко
совет федерации рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1400x0_80_0_0_89df93c8dfbd61b960990e171b524bae.jpg
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян

11:04 11.08.2020 (обновлено: 11:05 11.08.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для решения поставленных президентом масштабных задач по повышению уровня жизни граждан и увеличения численности населения необходимо плотное взаимодействие органов власти всех уровней, научного и бизнес-сообщества, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президентом РФ определены национальные цели и стратегические задачи для осуществления прорывного развития России, среди которых увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания. Несомненно, что успех в решении этих масштабных задач зависит от конструктивного и плодотворного взаимодействия органов власти всех уровней, научных, экспертных кругов и бизнес-сообщества", - говорится в направленном Матвиенко приветствии участникам и организаторам всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Она отметила, что форум собрал на своей площадке представительный состав участников для поиска инициатив и решений, отвечающих реалиям времени.
"Уверена, что его насыщенная повестка дня позволит обсудить проблемы отечественной медицины, обменяться лучшими практиками, ознакомиться с федеральными и региональными программами, направленными на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, разработку новых лекарственных препаратов и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, а также выработать предложения по продвижению ценностей активного долголетия, популяризации физической культуры и спорта, улучшению демографической и экологической ситуации", - полагает спикер Совфеда.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВсероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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