Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Для решения поставленных президентом масштабных задач по повышению уровня жизни граждан и увеличения численности населения необходимо плотное взаимодействие органов власти всех уровней, научного и бизнес-сообщества, убеждена спикер Валентина Матвиенко. Для решения поставленных президентом масштабных задач по повышению уровня жизни граждан и увеличения численности населения необходимо плотное взаимодействие органов власти всех уровней, научного и бизнес-сообщества, убеждена спикер Совета Федерации

"Президентом РФ определены национальные цели и стратегические задачи для осуществления прорывного развития России, среди которых увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания. Несомненно, что успех в решении этих масштабных задач зависит от конструктивного и плодотворного взаимодействия органов власти всех уровней, научных, экспертных кругов и бизнес-сообщества", - говорится в направленном Матвиенко приветствии участникам и организаторам всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

Она отметила, что форум собрал на своей площадке представительный состав участников для поиска инициатив и решений, отвечающих реалиям времени.

"Уверена, что его насыщенная повестка дня позволит обсудить проблемы отечественной медицины, обменяться лучшими практиками, ознакомиться с федеральными и региональными программами, направленными на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, разработку новых лекарственных препаратов и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, а также выработать предложения по продвижению ценностей активного долголетия, популяризации физической культуры и спорта, улучшению демографической и экологической ситуации", - полагает спикер Совфеда.

РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.