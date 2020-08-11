В правительстве появилась комиссия по русскому языку

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русском языку, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по русскому языку", - указано в документе.

Согласно постановлению, правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации. Председателем комиссии является министр просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

Также этим постановлением было утверждено соответствующее положение о правительственной комиссии по русскому языку.

"Комиссия в целях решения возложенных на нее задач: а) разрабатывает требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации; б) разрабатывает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - говорится в документе.

"Основными задачами комиссии являются: а) анализ действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствование", - говорится в тексте документа.

Также среди задач комиссии - обеспечение согласованных действий органов власти в реализации единой государственной политики в сфере сохранения, развития и защиты русского языка, повышение уровня подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.