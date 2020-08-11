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В правительстве появилась комиссия по русскому языку
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русском языку, документ опубликован на официальном РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В правительстве появилась комиссия по русскому языку

11:04 11.08.2020 (обновлено: 11:58 11.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русском языку, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по русскому языку", - указано в документе.
Согласно постановлению, правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации. Председателем комиссии является министр просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.
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Также этим постановлением было утверждено соответствующее положение о правительственной комиссии по русскому языку.
"Комиссия в целях решения возложенных на нее задач: а) разрабатывает требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации; б) разрабатывает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - говорится в документе.
"Основными задачами комиссии являются: а) анализ действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствование", - говорится в тексте документа.
Также среди задач комиссии - обеспечение согласованных действий органов власти в реализации единой государственной политики в сфере сохранения, развития и защиты русского языка, повышение уровня подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.
Мишустин на минувшей неделе объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку. Он уточнил, что комиссия займется прежде всего разработкой концепции государственной языковой политики и формированием единых требований к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка. Также премьер считает необходимым провести экспертизу русской орфографии и пунктуации. Он также отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.
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