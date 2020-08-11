Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200811/1575624905.html
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь, говорится в сообщении, опубликованном... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:37
религия и мировоззрение
светлана тихановская
религия
ситуация на украине
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:129:2325:1437_1400x0_80_0_0_27d79313d58a9c97504e48c9545287bb.jpg
https://ria.ru/20200811/1575606602.html
https://ria.ru/20200811/1575622202.html
Очередное доказательство того, что церковь не с народом, а с властью. Позор!
24
Тьфу....
19
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:129:2325:1437_1400x0_80_0_0_27d79313d58a9c97504e48c9545287bb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_119:0:2207:1566_1400x0_80_0_0_dc94c89c647efaf51b9a58ea4a544018.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_380:0:1946:1566_1400x0_80_0_0_639bb682f729abb2fcd6fe01e10252bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, религия, ситуация на украине, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах

10:52 11.08.2020 (обновлено: 11:37 11.08.2020)
2539
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Примите сердечные поздравления с победой на состоявшихся выборах президента Республики Беларусь. На протяжении многих лет вы стремитесь защищать национальные интересы страны, заботитесь о ее социально-экономическом развитии, мирной и благополучной жизни сограждан. Отрадно также отметить, что вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом", - написал патриарх Кирилл.
Он пожелал Александру Лукашенко крепости сил, бодрости духа, а также "щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении".
"Надеюсь на продолжение сотрудничества, призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Вчера, 10:00Религия и мировоззрение
В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать
Ранее Александра Лукашенко поздравил с победой на президентских выборах председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин. По его словам, Белоруссия "с трепетом и бережно относится к религиозным чувствам и потребностям своих граждан", в чем можно убедиться, "глядя на развитие мусульманской общины республики".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80 процентов голосов и подала жалобу в ЦИК.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
Вчера, 09:59Протесты в Белоруссии
Соперники Лукашенко не признали итогов выборов в Белоруссии
28502560
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеСветлана ТихановскаяРелигияСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Очередное доказательство того, что церковь не с народом, а с властью. Позор!
11 августа, 11:18
РФРуслан Фаткуллин
2001003
Тьфу....
11 августа, 11:05
Егор Панкратов
1600003
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
Посольство призвало российские СМИ к осторожности при работе в Белоруссии
Светлана Тихановская
Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву
Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Установлена личность погибшего во время беспорядков в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Австрии не будет поздравлять Лукашенко с победой на выборах
Пробирка с препаратом
Эпидемиолог ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
В правительстве появилась комиссия по русскому языку
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден обрушился на Лукашенко с критикой
Демонстрация образца электронного паспорта
Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать
Село Кутопьюган в Надымском районе Ямала
Ливень смыл дом на Ямале
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе
Светлана Тихановская
Тихановская призвала белорусов беречь себя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
01:09Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Лента новостейМолния