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Путин пожелал успехов форуму "Здоровье нации - основа процветания России"
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", пожелав им успехов и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:45
2020-08-11T10:47
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", пожелав им успехов и выразив уверенность в том, что их предложения и рекомендации обязательно будут востребованы.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Важно, что сегодня, когда мир столкнулся с новыми глобальными вызовами, вы сумели подготовить столь масштабное, серьёзное мероприятие, объединить на площадке форума известных учёных, врачей, экспертов, представителей общественных, некоммерческих организаций и бизнеса", - говорится в приветственной телеграмме участникам.
Путин отметил, что на пленарном заседании, на секциях и круглых столах участникам форума предстоит обсудить актуальные проблемы, связанные с оптимизацией работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышением эффективности межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях в этой ответственной сфере.
По словам президента, значимым подспорьем для сотрудников медучреждений станет выставка "Здоровье для всех", призванная познакомить присутствующих с последними достижениями отечественной науки и лучшими практиками в области организации здравоохранения.
"Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а ваши предложения и рекомендации - обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Путин.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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