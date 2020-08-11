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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575623699.html
В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 694, Свердловской области — 168, Санкт-Петербурге — 157, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
свердловская область
санкт-петербург
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москва
свердловская область
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, свердловская область, санкт-петербург

В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом

10:33 11.08.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 694, Свердловской области — 168, Санкт-Петербурге — 157, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 694, 2. Свердловская область - 168, 3. Санкт-Петербург - 157", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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