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Стали известны подробности пожара на автозаправке в Волгограде
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на газовой автозаправке в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:55
волгоград
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волгоград, происшествия

Стали известны подробности пожара на автозаправке в Волгограде

09:54 11.08.2020 (обновлено: 12:55 11.08.2020)
40195
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа на АЗС в Волгограде
Взрыв газа на АЗС в Волгограде
© РИА Новости / МЧС РФ
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Взрыв газа на АЗС в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на газовой автозаправке в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Ранее МЧС сообщало о том, что в понедельник загорелись цистерна с газом и автогазозаправочная станция в Тракторозаводском районе Волгограда, пожару был присвоен второй уровень сложности. Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что при пожаре пострадали 13 человек, среди них трое сотрудников городского "Водоканала" и четверо пожарных, один из них — водитель машины МЧС — в реанимации. В больнице находятся десять человек.
"Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по факту возгорания на автозаправочной станции № 36, расположенной на проспекте Ленина областного центра, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК России ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба")", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у собственника заправки изъята техническая и иная документация.
По данным ведомства, в понедельник около 12:00 по местному времени на станции велась заправка резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Автоцистерна, в которой было 16 тонн газа, была прикреплена к грузовику МАН, и в какой то момент, сообщает СК, произошло воспламенение трубопровода, который сбрасывает избыточное давление.
Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры с камер наблюдения
10 августа, 13:50
Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
"Заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании", — говорится в сообщении ведомства.
По информации СК, через некоторое время на заправке произошел взрыв газа и вспышка огня.
Как отмечает ведомство, причины пожара устанавливаются, в настоящее время осмотр места происшествия затруднен из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов в хранилищах топлива.
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