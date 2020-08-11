Стали известны подробности пожара на автозаправке в Волгограде

"Заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании", — говорится в сообщении ведомства.