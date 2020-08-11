В Совфеде заявили, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

"Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Без США, в том числе, здесь не обошлось, конечно", - сказал Мельниченко.