Заявившая о способности прожить на тысячу рублей Бледанс купила квартиру

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс, которая ранее говорила, что может прожить на тысячу рублей в месяц, купила квартиру в Москве.
Артистка опубликовала в инстаграме фото элитного жилого комплекса и написала, что делится с подписчиками "огромной радостью".
"Я обладательница квартиры в Москве!!! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Жду союзников для создания яркого островка безусловной любви в центре столицы. Любая помощь пригодится — и советом, и делом, и материалами. Пусть у Семочки (сын актрисы. — Прим. ред.) будет квартира!" — рассказала Бледанс.
Ранее актриса оказалась в центре скандала, когда прокомментировала заявление телеведущей Ляйсан Утяшевой о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Бледанс заверила, что сможет прожить на тысячу рублей, потому что ей помогут поклонники.
"Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут", — заявила артистка.