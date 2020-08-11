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https://ria.ru/20200811/1575620619.html
Заявившая о способности прожить на тысячу рублей Бледанс купила квартиру
Актриса Эвелина Бледанс, которая ранее говорила, что может прожить на тысячу рублей в месяц, купила квартиру в Москве. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:24
культура
шоу-бизнес
эвелина бледанс
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https://ria.ru/20200809/1575540253.html
А все Бледанс так и делают , говорят одно , а делают другое !!!
65
Вот народ и помог, скинулся на квартирку. А то это её первая квартира, ну да.
14
41
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/145070/70/1450707006_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e09b8933483bed9afa38c27723908d19.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, эвелина бледанс

Заявившая о способности прожить на тысячу рублей Бледанс купила квартиру

09:21 11.08.2020 (обновлено: 12:24 11.08.2020)
17282
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс, которая ранее говорила, что может прожить на тысячу рублей в месяц, купила квартиру в Москве.
Артистка опубликовала в инстаграме фото элитного жилого комплекса и написала, что делится с подписчиками "огромной радостью".
"Я обладательница квартиры в Москве!!! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Жду союзников для создания яркого островка безусловной любви в центре столицы. Любая помощь пригодится — и советом, и делом, и материалами. Пусть у Семочки (сын актрисы. — Прим. ред.) будет квартира!" — рассказала Бледанс.
Ранее актриса оказалась в центре скандала, когда прокомментировала заявление телеведущей Ляйсан Утяшевой о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Бледанс заверила, что сможет прожить на тысячу рублей, потому что ей помогут поклонники.
"Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут", — заявила артистка.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
9 августа, 00:47
Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
24895442272
Обсудить 41
КультураШоу-бизнесЭвелина Бледанс
Популярные комментарии
А все Бледанс так и делают , говорят одно , а делают другое !!!
11 августа, 09:59
Diogar Neo
30301004
Вот народ и помог, скинулся на квартирку. А то это её первая квартира, ну да.
11 августа, 09:26
General2810
480011
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