Заявившая о способности прожить на тысячу рублей Бледанс купила квартиру

"Я обладательница квартиры в Москве!!! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Жду союзников для создания яркого островка безусловной любви в центре столицы. Любая помощь пригодится — и советом, и делом, и материалами. Пусть у Семочки (сын актрисы. — Прим. ред.) будет квартира!" — рассказала Бледанс.