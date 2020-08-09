https://ria.ru/20200809/1575542048.html
Эвелина Бледанс рассказала, что может прожить на тысячу рублей в месяц
Актриса Эвелина Бледанс заявила в интервью Пятому каналу, что не считает высказывание Ляйсан Утяшевой о расходах чем-то неожиданным. Так она прокомментировала... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T07:02
2020-08-09T12:58
россия
шоу-бизнес
эвелина бледанс
ляйсан утяшева
общество
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https://ria.ru/20200807/1575470723.html
EDD KORVIN
Исповедь содержанки :))
220
Сергей Веснухин
Потрясающая женщина, замечательная актриса.
164
51
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, эвелина бледанс, ляйсан утяшева, общество