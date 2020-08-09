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Эвелина Бледанс рассказала, что может прожить на тысячу рублей в месяц
Актриса Эвелина Бледанс заявила в интервью Пятому каналу, что не считает высказывание Ляйсан Утяшевой о расходах чем-то неожиданным. Так она прокомментировала... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:58
россия
шоу-бизнес
эвелина бледанс
ляйсан утяшева
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, шоу-бизнес, эвелина бледанс, ляйсан утяшева, общество

Эвелина Бледанс рассказала, что может прожить на тысячу рублей в месяц

07:02 09.08.2020 (обновлено: 12:58 09.08.2020)
36329
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс заявила в интервью Пятому каналу, что не считает высказывание Ляйсан Утяшевой о расходах чем-то неожиданным. Так она прокомментировала заявление телеведущей о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей.

"Я поддерживаю Ляйсан. На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей!" — призналась Бледанс.

Она подчеркнула, что выжить ей помогут поклонники.

"Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут", — пояснила артистка.

По словам Бледанс, 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни — более чем достаточная сумма.

"Люди и не на такие деньги живут. Я уверена, что Ляйсан, так же как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, жили на такие деньги", — добавила она.

Но семье с большим количеством детей выжить на такие деньги будет непросто, заключила актриса.
Продюсер Иосиф Пригожин
7 августа, 01:15
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
7428310436315
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РоссияШоу-бизнесЭвелина БледансЛяйсан УтяшеваОбщество
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9 августа, 07:21
EDD KORVIN
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СВСергей Веснухин
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