https://ria.ru/20200806/1575429791.html
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier призналась, что может прожить на вполне скромную сумму. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:04
2020-08-06T11:36
ляйсан утяшева
общество
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https://ria.ru/20200213/1564667100.html
Сергей Р.
Не уточнила на 50 тыс. чего)) Про рубли речи не было))
41
Илья А.
Ну это она лукавит. Только ее Cayenne стоит около 3 млн., это если в кредит на 5 лет будет около 55 тыс. в месяц.
23
25
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/87558/56/875585640_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_eb96424ed0ab4c8ccdcb2abf4e90a448.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ляйсан утяшева, общество
МОСКВА, 06 авг — РИА Новости.
Телеведущая Ляйсан Утяшева
в интервью телеканалу Premier
призналась, что может прожить на вполне скромную сумму.
Она отметила, что практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей.
"Лично я на 50 тысяч спокойно проживу", — сказала ведущая.
Утяшева рассказала, что в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось "сидеть на гречке", однако, по ее словам, в таких ситуациях главное — не унывать.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.