Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575429791.html
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier призналась, что может прожить на вполне скромную сумму. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:36
ляйсан утяшева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/87558/56/875585640_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_eb96424ed0ab4c8ccdcb2abf4e90a448.jpg
https://ria.ru/20200213/1564667100.html
Не уточнила на 50 тыс. чего)) Про рубли речи не было))
41
Ну это она лукавит. Только ее Cayenne стоит около 3 млн., это если в кредит на 5 лет будет около 55 тыс. в месяц.
23
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/87558/56/875585640_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_eb96424ed0ab4c8ccdcb2abf4e90a448.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/87558/56/875585640_85:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_16788c7401b5771588ecbd9429ca0e1d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/87558/56/875585640_436:0:2484:2048_1400x0_80_0_0_8e345a06de6ec155540bd14746aa3a9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ляйсан утяшева, общество

Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни

09:04 06.08.2020 (обновлено: 11:36 06.08.2020)
12732
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 06 авг — РИА Новости. Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier призналась, что может прожить на вполне скромную сумму.
Она отметила, что практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей.

"Лично я на 50 тысяч спокойно проживу", — сказала ведущая.

Утяшева рассказала, что в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось "сидеть на гречке", однако, по ее словам, в таких ситуациях главное — не унывать.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
13 февраля, 17:11
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
25953136852
Обсудить 25
Ляйсан УтяшеваОбщество
Популярные комментарии
Не уточнила на 50 тыс. чего)) Про рубли речи не было))
6 августа, 09:20
Сергей Р.
20130008
Ну это она лукавит. Только ее Cayenne стоит около 3 млн., это если в кредит на 5 лет будет около 55 тыс. в месяц.
6 августа, 09:23
Илья А.
1730102
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Рэпер Энди Картрайт с женой
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов в августе
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния