Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни

Она отметила, что практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей.

Утяшева рассказала, что в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось "сидеть на гречке", однако, по ее словам, в таких ситуациях главное — не унывать.