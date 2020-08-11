Всемирная продовольственная программа поможет Ливану после взрыва

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправит в пострадавшую от взрыва столицу Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправит в пострадавшую от взрыва столицу Ливана Бейрут 50 тысяч тонн пшеничной муки, такая мера необходима для стабилизации ситуации с продуктами в стране, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

Накануне директор ВПП Дэвид Бизли заявил, что в Ливане, который импортирует 85% продовольствия, через 2,5 недели может закончиться хлеб. Он заявил, что в страну уже отправлено судно с 17,5 тысячи тонн муки.

"В связи с повреждением хранилищ и запасов зерна Всемирная продовольственная программа отправит 50 тысяч метрических тонн пшеничной муки в Бейрут, чтобы стабилизировать национальное снабжение и избежать дефицита продовольствия в стране", - говорится в докладе УКГВ.

Отмечается, что нынешних запасов муки хватит на шесть недель. Груз в 17,5 тысячи тонн должен прибыть в порт Бейрута в течение десяти дней "для снабжения предприятий хлебобулочной продукции" сроком на месяц.

ВПП планирует расширить программу денежной помощи и охватить до одного миллиона жителей страны.