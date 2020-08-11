Китайцев призвали экономить еду

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", — заявил Си Цзиньпин.

Агентство отмечает, что китайский лидер всегда уделял повышенное внимание продовольственной безопасности и призывал к борьбе против расточительства, за экономию и бережливость. Он еще с 2013 года регулярно дает важные инструкции с призывами к строгой экономии, особое внимание в которых уделяется решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости проявлять бережливость в еде. Однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в еде все еще сохраняется.