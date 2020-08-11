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Китайцев призвали экономить еду
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников прекратить расточительство в еде, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:56
си цзиньпин
китай
в мире
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Расточительство это неотъемлемый признак капитализма, корявые понты на уровне животных инстинктов. А на деле расточительство нужно ограничивать во всем, ибо это разбазаривание ресурсов и ограбление меньшинством большинства.
62
да они и так там даже тараканов едят. куда еще экономить? есть только крылышки от тараканов что ли??
60
39
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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си цзиньпин, китай, в мире

Китайцев призвали экономить еду

08:52 11.08.2020 (обновлено: 13:56 11.08.2020)
12037
© AP Photo / Olivia ZhangМестные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
© AP Photo / Olivia Zhang
ПЕКИН, 11 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников прекратить расточительство в еде, сообщает агентство Синьхуа.
Он заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает". По его словам, несмотря на то что производство зерна растет из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, а влияние пандемии стало для Китая тревожным сигналом.

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", — заявил Си Цзиньпин.

Агентство отмечает, что китайский лидер всегда уделял повышенное внимание продовольственной безопасности и призывал к борьбе против расточительства, за экономию и бережливость. Он еще с 2013 года регулярно дает важные инструкции с призывами к строгой экономии, особое внимание в которых уделяется решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости проявлять бережливость в еде. Однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в еде все еще сохраняется.
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Си ЦзиньпинКитайВ мире
Популярные комментарии
Расточительство это неотъемлемый признак капитализма, корявые понты на уровне животных инстинктов. А на деле расточительство нужно ограничивать во всем, ибо это разбазаривание ресурсов и ограбление меньшинством большинства.
11 августа, 09:11
ЛКЛысый Кучерявый
5320007
да они и так там даже тараканов едят. куда еще экономить? есть только крылышки от тараканов что ли??
11 августа, 08:55
Damir Aliev
122410023
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