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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575619476.html
МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
литва
twitter
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https://ria.ru/20200811/1575616623.html
Вот и понятно чей это засланец тихоновская. Белорусский гуайдо в юбке
617
заявила о победе и уехала... в Литву)) это так по-белорусски
529
160
литва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, литва, twitter

МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию

08:42 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
157496
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем аккаунте в Twitter.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", — написал он.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Протесты в Минске. 10.08.2020
Вчера, 02:53Протесты в Белоруссии
Протестующий погиб в ходе столкновений в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛитваTwitter
Популярные комментарии
Вот и понятно чей это засланец тихоновская. Белорусский гуайдо в юбке
11 августа, 08:47
Andrej Kozakov
5341950158
заявила о победе и уехала... в Литву)) это так по-белорусски
11 августа, 08:45
Damir Aliev
3789040156
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