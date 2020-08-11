МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем аккаунте в Twitter.
"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", — написал он.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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