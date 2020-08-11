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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли и один госпитализирован в результате пожара в дачном товариществе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:54
волжский район
самарская область
происшествия
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РИА Новости
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60
волжский район, самарская область, происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

08:13 11.08.2020 (обновлено: 11:54 11.08.2020)
19874
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиПожар в садово-дачном товариществе "Южные сады" в Волжском районе
Пожар в садово-дачном товариществе Южные сады в Волжском районе
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар в садово-дачном товариществе "Южные сады" в Волжском районе
САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли и один госпитализирован в результате пожара в дачном товариществе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в садово-дачном товариществе "Южные сады" в Волжском районе поступило в 00:17 11 августа (23:17 мск 10 августа), горел дачный дом и надворные постройки. В 04:38 (03:38 мск) пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, в Самарскую городскую больницу № 10 в шоковом состоянии госпитализирован мужчина 1981 года рождения. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
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5 мая 2019, 11:42
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СУСК по региону сообщило, что следователи возбудили после пожара уголовное дело.
"Следственным отделом по городу Новокуйбышевск <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — говорится в релизе.
Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизу, выясняются все обстоятельства происшествия.
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Волжский районСамарская областьПроисшествия
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