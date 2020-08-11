https://ria.ru/20200811/1575619029.html
Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли и один госпитализирован в результате пожара в дачном товариществе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:13
2020-08-11T11:54
волжский район
самарская область
происшествия
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волжский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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волжский район, самарская область, происшествия
САМАРА, 11 авг — РИА Новости.
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли и один госпитализирован в результате пожара в дачном товариществе в Самарской области
, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в садово-дачном товариществе "Южные сады" в Волжском районе
поступило в 00:17 11 августа (23:17 мск 10 августа), горел дачный дом и надворные постройки. В 04:38 (03:38 мск) пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.
"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, в Самарскую городскую больницу № 10 в шоковом состоянии госпитализирован мужчина 1981 года рождения. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
СУСК по региону сообщило, что следователи возбудили после пожара уголовное дело.
"Следственным отделом по городу Новокуйбышевск <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — говорится в релизе.
Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизу, выясняются все обстоятельства происшествия.