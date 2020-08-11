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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575618471.html
В ВОЗ заявили о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Хотя в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число погибших от него приближается к 750 тысячам, в борьбе с пандемией есть... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
карибское море
тихий океан
здоровье - общество
воз
новая зеландия
руанда
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Бесполезная организация....
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11
карибское море
тихий океан
новая зеландия
руанда
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, карибское море, тихий океан, здоровье - общество, воз, новая зеландия, руанда, в мире

В ВОЗ заявили о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

07:32 11.08.2020 (обновлено: 11:40 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хотя в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число погибших от него приближается к 750 тысячам, в борьбе с пандемией есть проблески надежды. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус посоветовал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение SARS-CoV-2 на раннем этапе. Он также призвал мировых лидеров действовать, а граждан — соблюдать ограничительные меры.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", — подытожил Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ заявил, что идеального средства против коронавируса не существует и, возможно, оно никогда не появится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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1 августа, 20:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКарибское мореТихий океанЗдоровье - ОбществоВОЗНовая ЗеландияРуандаВ мире
Популярные комментарии
Специалисты! Предложите что-нибудь дельное! Он правду говорит. Кто его слушает? Трамп забил на ВОЗ, Больсонаро вообще считает, что это просто простуда. Верить в вакцину, как в спасение - гиблое дело. Пока она будет массово доступна, половина людей переболеет! Многие погибнут, а другая часть получит сердечно-сосудистые или неврологические заболевания! Нужно тестировать всех и изолировать больных. Также соблюдать дистанцию и носить маски! Многим плевать на дистанцию и на маски, невежество большинства- корень всех проблем! Задача ВОЗ - дать рекомендации, как пресечь распространение! А Новая Зеландия - реально образец, уже сто дней, как нет у них новых заболеваний! Реально молодцы!
11 августа, 08:55
JMJoseph Meyer
4002010
Бесполезная организация....
11 августа, 10:04
Егор Панкратов
900005
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