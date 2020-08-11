https://ria.ru/20200811/1575618471.html
В ВОЗ заявили о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Хотя в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число погибших от него приближается к 750 тысячам, в борьбе с пандемией есть... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T07:32
2020-08-11T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
карибское море
тихий океан
здоровье - общество
воз
новая зеландия
руанда
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://ria.ru/20200801/1575262919.html
Joseph Meyer
Специалисты! Предложите что-нибудь дельное! Он правду говорит. Кто его слушает? Трамп забил на ВОЗ, Больсонаро вообще считает, что это просто простуда. Верить в вакцину, как в спасение - гиблое дело. Пока она будет массово доступна, половина людей переболеет! Многие погибнут, а другая часть получит сердечно-сосудистые или неврологические заболевания! Нужно тестировать всех и изолировать больных. Также соблюдать дистанцию и носить маски! Многим плевать на дистанцию и на маски, невежество большинства- корень всех проблем! Задача ВОЗ - дать рекомендации, как пресечь распространение! А Новая Зеландия - реально образец, уже сто дней, как нет у них новых заболеваний! Реально молодцы!
16
Егор Панкратов
Бесполезная организация....
14
11
карибское море
тихий океан
новая зеландия
руанда
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, карибское море, тихий океан, здоровье - общество, воз, новая зеландия, руанда, в мире