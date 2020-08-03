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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200803/1575305955.html
ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится

14:33 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.
"Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей", - заявил он в ходе брифинга в понедельник, текст которого опубликован на сайте организации.
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"Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть", - добавил он, призвав принимать необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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