ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится

"Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей", - заявил он в ходе брифинга в понедельник, текст которого опубликован на сайте организации.