ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.
"Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей", - заявил он в ходе брифинга в понедельник, текст которого опубликован на сайте организации.
"Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть", - добавил он, призвав принимать необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались.
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