Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575617608.html
Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
Во время телефонных разговоров или долгих совещаний люди часто начинают рисовать в лежащих перед ними блокнотах и тетрадках, полученные бессознательные рисунки... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:48
анна шадрова
россия
характер
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_fddd0bf381ba484bfd73a4ed66b96a15.jpg
https://ria.ru/20200419/1570240842.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_fddd0bf381ba484bfd73a4ed66b96a15.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_2ae978d34c15f9fe6d86c16bb1f729e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_f24b44c76a68b7e8b407325f810ec0b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна шадрова, россия, характер, общество

Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге

04:48 11.08.2020
1326
© tookapic / pixabayДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой
© tookapic / pixabay
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Во время телефонных разговоров или долгих совещаний люди часто начинают рисовать в лежащих перед ними блокнотах и тетрадках, полученные бессознательные рисунки могут отражать особенности характера человека. Об этом рассказала Пятому каналу графолог Анна Шадрова.
Спирали и волнистые линии говорят о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Вероятно, он испытывает небольшой кризис, и ему стоит контролировать свое эмоциональное состояние. Нарисованное солнце указывает на то, что человек больше всего мечтает о дружбе и нежности, сетки — попадание в неловкое положение и склонность проглатывать обиду и раздражение.

"Переплетение сердец рисуют люди, которые переполнены чувствами. Переплетение кругов говорит о том, что вы чувствуете, что находитесь вне событий. Узоры, которые похожи на рисунки на обоях или на снежинки, говорят о том, что вам скучно и вообще надоел разговор или даже ваш образ жизни", — пояснила Шадрова.

Изображения, содержащие крестообразные элементы, рисуют чаще всего женщины. Это говорит о чувстве вины, которые возникло во время телефонного разговора. Геометрические фигуры обычно рисуют люди, открыто выражающие свою точку зрения.

"Если вы любите рисовать человечков — это признак беспомощности или желания уклониться от какой-то обязанности", — отметила эксперт.

Многое о человеке может сказать изображение им растений.

"Если вы рисуете тонкие деревья с голыми ветками, то сейчас вы расстроены и потеряны. А если ветвистые кроны или толстый ствол, то это показывает вашу жизнерадостность и то, что вас сейчас ничто не беспокоит", — рассказала графолог.

Любители рисовать цифры очень заняты поиском денег. Те, кто чертит шахматные поля, не могут найти себе места. Звезды и парусники, нарисованные от нечего делать, являются показателем оптимистической натуры.
Молодая пара с цветами
19 апреля, 01:19Культура
Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера
8410214
Обсудить 2
Анна ШадроваРоссияхарактерОбщество
Рекомендуем
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Бананы, орехи, шоколад.
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Муж и жена ссорятся
Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Двуглавая гадюка найдена в Махараштре
В Индии обнаружили редкую двуглавую ядовитую гадюку
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден обрушился на Лукашенко с критикой
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
МИА "Россия сегодня" передало посольству данные фотокора в Минске
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий
Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Протесты в Минске. 10.08.2020
В ходе столкновений в Минске погиб один протестующий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Лента новостейМолния