Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Во время телефонных разговоров или долгих совещаний люди часто начинают рисовать в лежащих перед ними блокнотах и тетрадках, полученные бессознательные рисунки могут отражать особенности Во время телефонных разговоров или долгих совещаний люди часто начинают рисовать в лежащих перед ними блокнотах и тетрадках, полученные бессознательные рисунки могут отражать особенности характера человека. Об этом рассказала Пятому каналу графолог Анна Шадрова

Спирали и волнистые линии говорят о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Вероятно, он испытывает небольшой кризис, и ему стоит контролировать свое эмоциональное состояние. Нарисованное солнце указывает на то, что человек больше всего мечтает о дружбе и нежности, сетки — попадание в неловкое положение и склонность проглатывать обиду и раздражение.

"Переплетение сердец рисуют люди, которые переполнены чувствами. Переплетение кругов говорит о том, что вы чувствуете, что находитесь вне событий. Узоры, которые похожи на рисунки на обоях или на снежинки, говорят о том, что вам скучно и вообще надоел разговор или даже ваш образ жизни", — пояснила Шадрова.

Изображения, содержащие крестообразные элементы, рисуют чаще всего женщины. Это говорит о чувстве вины, которые возникло во время телефонного разговора. Геометрические фигуры обычно рисуют люди, открыто выражающие свою точку зрения.

"Если вы любите рисовать человечков — это признак беспомощности или желания уклониться от какой-то обязанности", — отметила эксперт.

Многое о человеке может сказать изображение им растений.

"Если вы рисуете тонкие деревья с голыми ветками, то сейчас вы расстроены и потеряны. А если ветвистые кроны или толстый ствол, то это показывает вашу жизнерадостность и то, что вас сейчас ничто не беспокоит", — рассказала графолог.