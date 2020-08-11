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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575616623.html
В ходе столкновений в Минске погиб один протестующий
В ходе протестов в Минске, которые прошли в ночь на вторник, погиб один человек, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:40
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Тоталитарный режим подавляет зачатки демократии. Репрессии КГБ обрушиваются на нашу жизнь. Кровавые псы системы мечтают о том, как бы упрятать всех честных и неравнодушных людей, геев и демократических журналистов в сырые подвалы минских чрезвычаек. Алекс трепещет перед совестливыми защитниками свободы и поэтому хватается за каждую соломинку, репрессируя грвждан тысячами. 37 год вернулся. Дотянулся проклятый Сталин. Агонизирующая клика, стремясь опорочить в глазах народа светлых борцов за свободу, массово штампует фальшивки, очерняющие революцию как таковую. Но слава Боннэр, эти постыдные пасквили уже не читает ни один рукопожатный слушатель. Естественно, бомба подброшена чекистами, вложена в руки доверчивого борца с неравенством и ущемлением прав меньшинств. Будем же продолжать святую борьбу несмотря на подлый удар в спину. С нами Боннэр. Так победим.
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Протестующим вручать чемодан. Везти в аэропорт. Садить в самолет до Израиля. И отправлять в свободное плаванье в свободную страну Израиль...Там пальм много...!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613877_0:4:639:363_1400x0_80_0_0_5d9f5ff342c826a0dc1a572533530c24.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В ходе столкновений в Минске погиб один протестующий

02:53 11.08.2020 (обновлено: 03:40 11.08.2020)
42242
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе протестов в Минске, которые прошли в ночь на вторник, погиб один человек, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
Подробности инцидента рассказала представитель правоохранителей Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале. В ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, прибывших для деблокирования Пушкинской площади. Однако неустановленный предмет взорвался в руке протестующего и привел к травмам, несовместимым с жизнью.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

"Горячие точки" Минска

Вечером в понедельник милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск — город-герой" по проспектам Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывали разойтись прохожих и зевак, собравшихся в районе стелы.
Большая группа примерно из ста сторонников оппозиции не смогла из-за кордонов подойти к стеле и остановилась возле гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки, силовики начали задержания.
Также несколько десятков человек собрались на Кальварийской улице, милиция их разогнала.
Тем временем в центр города протестующие группами по 100-150 человек продолжали стягиваться с окраин, ОМОН старался не допустить их концентрации в одном месте.
Ближе к полуночи наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе Пушкинской площади на северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.
Именно в районе Пушкинской площади произошел инцидент, в ходе которого погиб мужчина.
ОМОН перепутал городской автобус с автозаком для задержанных
Вчера, 22:31Протесты в Белоруссии
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В районе универсама "Рига" были слышны взрывы, участники акции возводили возле него баррикады. Позже силовики толпу протестующих, скопившихся у магазина, разогнали.
Также правоохранители оттеснили протестующих с Пушкинской площади, после чего большая группа отступила в сторону метро "Спортивная", от центра по улице Притыцкого.
Около часа ночи в район "Спортивной" стали стягиваться группы молодежи, некоторые из них — в защитной амуниции. Протестующие обмундировались в шлемы, защитные налокотники и наколенники, у некоторых из них замечены аптечки. Однако большинство были без какой-либо защиты. Свое появление там они объяснили желанием понаблюдать за развитием событий и выразить протест против итогов президентских выборов. Некоторые также приезжали на автомобилях и велосипедах.
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
Вчера, 20:59Протесты в Белоруссии
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В свою очередь, силовики направили туда колонну из десяти автозаков. Милиция при содействии внутренних войск и подразделений "Альфа" приступила к рассеиванию собравшихся, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Перед силовиками поставили задачу оттеснить участников акции по улице Притыцкого от центра белорусской столицы. В конечном итоге протестующих в этом районе удалось рассеять.
Около 2.30 беспорядки в Минске в целом завершились. Милиция рассеяла последние группы активистов, в разных концах города были слышны взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений автозаки увезли задержанных.
По состоянию на 3.00 центр города был по-прежнему перекрыт, на перекрестках — экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.

Выборы президента

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
8273141248
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тоталитарный режим подавляет зачатки демократии. Репрессии КГБ обрушиваются на нашу жизнь. Кровавые псы системы мечтают о том, как бы упрятать всех честных и неравнодушных людей, геев и демократических журналистов в сырые подвалы минских чрезвычаек. Алекс трепещет перед совестливыми защитниками свободы и поэтому хватается за каждую соломинку, репрессируя грвждан тысячами. 37 год вернулся. Дотянулся проклятый Сталин. Агонизирующая клика, стремясь опорочить в глазах народа светлых борцов за свободу, массово штампует фальшивки, очерняющие революцию как таковую. Но слава Боннэр, эти постыдные пасквили уже не читает ни один рукопожатный слушатель. Естественно, бомба подброшена чекистами, вложена в руки доверчивого борца с неравенством и ущемлением прав меньшинств. Будем же продолжать святую борьбу несмотря на подлый удар в спину. С нами Боннэр. Так победим.
11 августа, 03:30
LNLeo Natanovich
173010286
Протестующим вручать чемодан. Везти в аэропорт. Садить в самолет до Израиля. И отправлять в свободное плаванье в свободную страну Израиль...Там пальм много...!
11 августа, 03:54
Деда Паша
76301123
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