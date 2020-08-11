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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575615952.html
Комитет защиты журналистов призвал Минск не мешать работе прессы в стране
Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) призвала власти Белоруссии не мешать прессе освещать события в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
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комитет защиты журналистов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, комитет защиты журналистов, в мире

Комитет защиты журналистов призвал Минск не мешать работе прессы в стране

01:24 11.08.2020 (обновлено: 01:25 11.08.2020)
310
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) призвала власти Белоруссии не мешать прессе освещать события в стране и расследовать случаи нападения на них.
По данным комитета, при освещении беспорядков нападению со стороны полиции в воскресенье подверглись не менее четырех журналистов, не менее пяти были задержаны. Также в понедельник были задержаны не менее трех журналистов в Гродно, уточняет комитет.
Протесты в Минске. 10.08.2020
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"Белорусские власти должны прекратить нападать на прессу, которая освещает протесты, и должны обеспечить, чтобы полицейские, которые нападают на журналистов, были привлечены к ответственности", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии. По ее словам, журналисты имеют право освещать важные события в истории страны свободно и в безопасности.
Комитет уточняет, что обращался в этой связи в министерство внутренних дел Белоруссии, но там не ответили на звонок.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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