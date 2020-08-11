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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575615762.html
К метро "Спортивная" в Минске прибывают протестующие в защитной амуниции
В район минской станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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... есть Законно Избранный Президент, а хулиганам и горлопанам место в тюрьме! ... если особо рьяные, то и в морге! ... А Нормальных Людей милиция защищает! ...
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Это уже не "протестующие", а "мятежники".
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

К метро "Спортивная" в Минске прибывают протестующие в защитной амуниции

01:17 11.08.2020 (обновлено: 02:03 11.08.2020)
7313
© РИА НовостиПротесты в Минске
Протесты в Минске
© РИА Новости
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. В район минской станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной амуниции, передает корреспондент РИА Новости.
На некоторых из них шлемы и защитные налокотники и наколенники, некоторые снабжены аптечками. При этом большинство без какой-либо защиты. Они объясняют свое появление в этом районе желанием посмотреть, что происходит, и выразить свой протест против итогов выборов. Некоторые приезжают на автомобилях и велосипедах.
Протесты в Минске. 10.08.2020
Вчера, 23:47Протесты в Белоруссии
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Туда прибыла колонна из десяти автозаков. Милиция при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" пытается рассеять собравшихся. Бойцы используют резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.
Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь оттеснить протестующих по улице Притыцкого от центра города. В целом участников беспорядков в этом районе становится меньше. С места уезжают машины скорой помощи и автозаки.
В километре от метро "Спортивная", в районе Пушкинской площади, накануне вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Вечером там погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады. К настоящему времени силовики с Пушкинской площади вытеснили участников беспорядков.
В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи также разогнали толпу протестующих.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
... есть Законно Избранный Президент, а хулиганам и горлопанам место в тюрьме! ... если особо рьяные, то и в морге! ... А Нормальных Людей милиция защищает! ...
11 августа, 01:19
Иришка Смирнова
622016176
Это уже не "протестующие", а "мятежники".
11 августа, 01:30
Deis Serbak
5321108
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