https://ria.ru/20200811/1575615762.html
К метро "Спортивная" в Минске прибывают протестующие в защитной амуниции
В район минской станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:17
2020-08-11T02:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575614328.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Иришка Смирнова
... есть Законно Избранный Президент, а хулиганам и горлопанам место в тюрьме! ... если особо рьяные, то и в морге! ... А Нормальных Людей милиция защищает! ...
202
Deis Serbak
Это уже не "протестующие", а "мятежники".
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости.
В район минской
станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной амуниции, передает корреспондент РИА Новости.
На некоторых из них шлемы и защитные налокотники и наколенники, некоторые снабжены аптечками. При этом большинство без какой-либо защиты. Они объясняют свое появление в этом районе желанием посмотреть, что происходит, и выразить свой протест против итогов выборов. Некоторые приезжают на автомобилях и велосипедах.
Туда прибыла колонна из десяти автозаков. Милиция при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" пытается рассеять собравшихся. Бойцы используют резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.
Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь оттеснить протестующих по улице Притыцкого от центра города. В целом участников беспорядков в этом районе становится меньше. С места уезжают машины скорой помощи и автозаки.
В километре от метро "Спортивная", в районе Пушкинской площади, накануне вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Вечером там погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады. К настоящему времени силовики с Пушкинской площади вытеснили участников беспорядков.
В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи также разогнали толпу протестующих.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>