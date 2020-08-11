К метро "Спортивная" в Минске прибывают протестующие в защитной амуниции

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. В район В район минской станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной амуниции, передает корреспондент РИА Новости.

На некоторых из них шлемы и защитные налокотники и наколенники, некоторые снабжены аптечками. При этом большинство без какой-либо защиты. Они объясняют свое появление в этом районе желанием посмотреть, что происходит, и выразить свой протест против итогов выборов. Некоторые приезжают на автомобилях и велосипедах.

Туда прибыла колонна из десяти автозаков. Милиция при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" пытается рассеять собравшихся. Бойцы используют резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.

Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь оттеснить протестующих по улице Притыцкого от центра города. В целом участников беспорядков в этом районе становится меньше. С места уезжают машины скорой помощи и автозаки.

В километре от метро "Спортивная", в районе Пушкинской площади, накануне вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Вечером там погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады. К настоящему времени силовики с Пушкинской площади вытеснили участников беспорядков.

В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи также разогнали толпу протестующих.