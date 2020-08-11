Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади в Минске

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Милиция при поддержке внутренних войск Милиция при поддержке внутренних войск Белоруссии вытеснила несколько сотен сторонников оппозиции с площади около метро "Пушкинская" в Минске , передает корреспондент РИА Новости.

Большая группа протестующих отступила в сторону метро Спортивная — от центра по улице Притыцкого.

Протестующие пытались закрепиться на площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций, однако ОМОН и внутренние войска, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, не дали им этого сделать.

Экипажи "скорых" вывозят раненых, также на месте работают волонтеры-медики. Местные жители приносят воду пострадавшим от слезоточивого газа.

За событиями наблюдает большое число людей, включая автомобилистов.

Район Пушкинской площади и улицы Притыцкого — одно из мест в центре столицы, где накануне вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Вечером там погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады.

В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.