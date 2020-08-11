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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
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Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади в Минске
Милиция при поддержке внутренних войск Белоруссии вытеснила несколько сотен сторонников оппозиции с площади около метро "Пушкинская" в Минске, передает... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:35
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минск, белоруссия, в мире

Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади в Минске

00:40 11.08.2020 (обновлено: 04:35 11.08.2020)
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© РИА НовостиПротесты в Минске
Протесты в Минске
© РИА Новости
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Милиция при поддержке внутренних войск Белоруссии вытеснила несколько сотен сторонников оппозиции с площади около метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Большая группа протестующих отступила в сторону метро Спортивная — от центра по улице Притыцкого.
Протестующие пытались закрепиться на площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций, однако ОМОН и внутренние войска, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, не дали им этого сделать.
Экипажи "скорых" вывозят раненых, также на месте работают волонтеры-медики. Местные жители приносят воду пострадавшим от слезоточивого газа.
За событиями наблюдает большое число людей, включая автомобилистов.
Район Пушкинской площади и улицы Притыцкого — одно из мест в центре столицы, где накануне вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Вечером там погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады.
В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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