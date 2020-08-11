https://ria.ru/20200811/1575615082.html
В Минске протестующие начали кидать в ОМОН "коктейли Молотова"
Протестующие на улице Притыцкого в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:21
2020-08-11T02:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575614328.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Александр Аникин
А вот это зря. Это каклятиной какой-то отдаёт.
324
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Пошла жара! Начали давить эсэсовцев в чëрном автомобилями беларусы.
254
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг - РИА Новости.
Протестующие на улице Притыцкого в Минске
бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь
.
Улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих. Там накануне вечером погиб
один из протестующих, это произошло, когда толпа возводила баррикады.
По последним сообщениям, силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади, столкновения продолжаются.
Ранее автомобилисты заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади. Много машин, скопившихся на перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского, намеренно преградили движение силовикам.
Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.
Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.
В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>