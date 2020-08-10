МВД сообщило о погибшем во время протестов в Минске

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. При столкновениях в Минске погиб человек, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написала она в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По словам корреспондента РИА Новости, только что в районе универсама "Рига" в Минске прогремели взрывы. Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить там баррикады.

К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади направилась колонна грузовиков внутренних войск, оттуда уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.