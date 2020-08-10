https://ria.ru/20200810/1575614328.html
МВД сообщило о погибшем во время протестов в Минске
При столкновениях в Минске погиб человек, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:47
2020-08-11T00:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Jack Carver
МВД говорит, что он подорвался на взрывном устройсве, а на деле в него попали светошумовой гранатой
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bodi bilder
Ещё 99 и майдан созрел.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. При столкновениях в Минске погиб человек, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написала она в Telegram-канале.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
По словам корреспондента РИА Новости, только что в районе универсама "Рига" в Минске прогремели взрывы. Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить там баррикады.
К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади направилась колонна грузовиков внутренних войск, оттуда уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>