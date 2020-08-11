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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575614903.html
Милиция разогнала протестующих возле универсама "Рига" в Минске
Силовики разогнали акцию протеста у универсама "Рига" в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Минск. Ситуация у универсама "Рига"
Особенность сегодняшних протестов - децентрализация. На видео - протесты у ТЦ "Рига": светошумовые гранаты, фейерверки, которые летели в ОМОН, баррикады и спецтехника. Сообщается, что сейчас там подожгли покрышки.
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минск, белоруссия, в мире

Милиция разогнала протестующих возле универсама "Рига" в Минске

00:11 11.08.2020 (обновлено: 02:32 11.08.2020)
1972
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Силовики разогнали акцию протеста у универсама "Рига" в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Протестующих вытеснили во дворы, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Первые взрывы светошумовых гранат в этом районе раздались около 23:40, сейчас в районе "Риги" слышны сирены автомобилей экстренных служб.
Накануне вечером в Минске и в других городах Белоруссии вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. В районе улицы Притцыкого погиб один из участников беспорядков, это произошло, когда толпа возводила баррикады.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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11 августа, 00:16
DPDanila Panov
4100022
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