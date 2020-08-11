https://ria.ru/20200811/1575614903.html
Милиция разогнала протестующих возле универсама "Рига" в Минске
Силовики разогнали акцию протеста у универсама "Рига" в Минске, передает корреспондент Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:11
2020-08-11T02:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615801_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b0bee083ec62961430804564c5fb7153.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Danila Panov
Конец близок - народ возьмёт вверх.
27
7
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минск. Ситуация у универсама "Рига"
Особенность сегодняшних протестов - децентрализация. На видео - протесты у ТЦ "Рига": светошумовые гранаты, фейерверки, которые летели в ОМОН, баррикады и спецтехника. Сообщается, что сейчас там подожгли покрышки.
2020-08-11T00:11
true
PT0M40S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615801_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b0bee083ec62961430804564c5fb7153.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615801_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_1b7d1c5f1b1c08032b864e2340e82d86.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615801_269:0:629:360_1400x0_80_0_0_e56bf75c5ef339fb04a199eda58c8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире