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Три мясные туши, два мешка молока. Бюджет и правила в многодетной семье
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2020-08-11T17:08
многодетные семьи
жилье
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РИА Новости
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многодетные семьи, жилье, москва, дети, семья, общество

Три мясные туши, два мешка молока. Бюджет и правила в многодетной семье

08:00 11.08.2020 (обновлено: 17:08 11.08.2020)
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© Фото : из личного архива Вадима МартинаСемья Мартин
Семья Мартин
© Фото : из личного архива Вадима Мартина
й
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Мария Семенова. В семье Мартиных двенадцать детей. Младший родился в марте этого года, старшему вот-вот исполнится 18. Ютятся в трех комнатах, выручает складная мебель и двухъярусные кровати. Мясо закупают тушами, крупы — мешками. У всех свои обязанности, а главное правило — не капризничать. Принципы выживания многодетной семьи — в материале РИА Новости.

"Будущего нет"

Наталья и Вадим Мартины родом с Украины. В селе под Одессой жили в собственном большом доме. "И вроде неплохо: дети — по двое в комнате, у всех письменные столы — делать домашние задания. Но мы осознавали: для молодежи будущего там нет. Потому и уехали", — рассказывает Наталья. Причин несколько, добавляет ее муж Вадим: "Обстоятельства, которые сложились на Украине, языковой вопрос — у нас ведь русскоговорящая семья. К тому же мы понимали: дети поступят в вузы в городе — и не хотели разлучаться".
Мартины перебрались на Сахалин в 2018-м по программе содействия переселению соотечественников. Сейчас у всех — гражданство России. "Я всегда считал ее "большой родиной": детство прошло в СССР. Сначала думали в Калугу, но по правилам программы администрация города должна подтвердить, что нуждается в специалистах твоего профиля. Я — преподаватель английского, и нам ответили: потребности в учителях нет. Тогда выбор пал на Бурятию. Но друзья из Южно-Сахалинска сказали: раз уж собираетесь на Дальний Восток, давайте лучше к нам", — вспоминает Вадим.
© Фото : из личного архива Вадима МартинаВадим и Наталья с детьми
Вадим и Наталья с детьми
© Фото : из личного архива Вадима Мартина
Вадим и Наталья с детьми
Так семья, привыкшая к теплым зимам Буджакской степи, оказалась на острове, о котором большинство россиян знает по словам Чехова: "Климата здесь нет, а есть дурная погода". Впрочем, неприхотливых Мартиных все устроило.
"Погода нам подошла — зря переживали. В степях постоянные ветра, а здесь мы восторгаемся зимами — они снежные, холодные, но морозы переносишь легче. Поначалу старшие дети скучали по приятелям, но вскоре им понравился и сам регион, и климат, и природа. Сейчас никто ни о чем не жалеет", — улыбается Вадим.

"Пока здесь ютимся"

С жильем помогли друзья — те самые, что предложили Сахалин вместо Бурятии. У них и прописаны все Мартины, включая "единственного южносахалинца", младшего сына Адама: он родился уже после переезда. "Дом разделен на две части — у нас отдельный вход. Ютимся тут, пока других вариантов нет. Обращались в администрацию за улучшением условий, однако ни под одну региональную программу не попадаем", — пожимает плечами многодетный отец.
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Впрочем, они не жалуются. Просторная кухня — все помещаются за одним столом. Дети здесь почти целый день: играют, делают уроки, болтают с матерью, пока та готовит.
Зимой во дворе частного владения появляются горки для катания и снеговики. "В квартире нам было бы сложно", — замечает Наталья.

По трое на кровати

Конечно, тесновато. Живут по-спартански: в одной комнате — шестеро старших сыновей, в другой — дочери и младшие мальчики, всего пятеро. Еще одну спальню занимают Наталья с мужем и полугодовалый Адам. Выручают двухъярусные кровати: на каждой спит по трое — нижняя часть там как широкий диван.
Учеников сейчас семь, старший сын — студент, еще двое, как надеются Мартины, поступят в этом году на первый курс, если справятся с экзаменами.
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У школьников разные смены, поэтому все находят место для домашней работы. А вот во время дистанционки пришлось нелегко (на Сахалине, как и по всей стране, образовательные учреждения закрыли из-за эпидемии). "Вначале из гаджетов был только мой телефон — один на всех. Потом нам временно выделили компьютер. Мы старались, но не все успевали, так что учеба немного просела", — вздыхает Наталья.

"Заказали две туши"

Для нового дома Мартины приобрели всю необходимую технику: стиральную и посудомоечную машины, морозильную камеру. Продукты закупают сразу оптом: "Заказали с материка две свиные туши и одну телячью, два мешка сухого молока, четыре коробки сливочного масла. Наш приоритет — питание: калорийная пища, фрукты и овощи. Лучше тратить деньги на качественные продукты сейчас, чем на лекарства потом". Одевается семья в основном на рынке неподалеку: "там цены хорошие". Пользуются и сайтами, где продают вещи б/у —"мы не брезгуем".
По словам Вадима, еда и одежда — две главные статьи расходов.

"Мечта с детства"

О том, что будет много детей, он мечтал всегда — у самого брат и две сестры: "Они как подарки, сколько Бог даст, столько и возьмем".
© Фото : из личного архива Вадима МартинаВадим с дочерью и сыном
Вадим с дочерью и сыном
© Фото : из личного архива Вадима Мартина
Вадим с дочерью и сыном
Конечно, такая жизнь — полная самоотдача: с шести утра до самой ночи супруги на ногах. "Встаем самое позднее в 06:20. Ложимся, бывает, и в полночь. Тяжело выдержать больше двух-трех дней, поэтому на четвертый в обед ложусь поспать на часок. Потом встаю и опять бегом, иначе ничего не успею. Я постоянно в движении: чуть расслабишься — уже сложно вернуться в колею", — делится подробностями Наталья.
В семье — особая система правил, от этого легче. "Дети не появились все сразу — нагрузка увеличивается постепенно. Каждый знает свои обязанности. Муж занимается с ними музыкой и английским. Дочери и сыновья убираются посменно: на этой неделе двое отвечают за кухню, другие — за комнату. После — наоборот. Больше работы у девочек, они вместе со мной стирают и готовят. Мальчики с папой что-нибудь чинят, ремонтируют, штукатурят. У каждого старшего под опекой младший школьник, которому он помогает с уроками — мы сами все не успеем", — описывает тонкости мать.
© Фото : из личного архива Вадима МартинаВадим и Наталья
Вадим и Наталья
© Фото : из личного архива Вадима Мартина
Вадим и Наталья
Вадим замечает: главное правило — не капризничать. "Это табу. Если что-то не нравится, подойди, обсуди, но не ной и не жалуйся. Мы много общаемся с детьми, всех выслушиваем. Главные инструменты — убеждение и беседа. Если кого-то наказываем — это для нас ЧП".
Наталья Мартина признается: раньше и представить себя не могла многодетной матерью. А сейчас уже не видит другой судьбы.
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Многодетные семьиЖильеМоскваДетиСемьяОбщество
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