Три мясные туши, два мешка молока. Бюджет и правила в многодетной семье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Мария Семенова. В семье Мартиных двенадцать детей. Младший родился в марте этого года, старшему вот-вот исполнится 18. Ютятся в трех комнатах, выручает складная мебель и двухъярусные кровати. Мясо закупают тушами, крупы — мешками. У всех свои обязанности, а главное правило — не капризничать. Принципы выживания многодетной семьи — в материале РИА Новости.

"Будущего нет"

Наталья и Вадим Мартины родом с Украины. В селе под Одессой жили в собственном большом доме. "И вроде неплохо: дети — по двое в комнате, у всех письменные столы — делать домашние задания. Но мы осознавали: для молодежи будущего там нет. Потому и уехали", — рассказывает Наталья. Причин несколько, добавляет ее муж Вадим: "Обстоятельства, которые сложились на Украине, языковой вопрос — у нас ведь русскоговорящая семья. К тому же мы понимали: дети поступят в вузы в городе — и не хотели разлучаться".

Мартины перебрались на Сахалин в 2018-м по программе содействия переселению соотечественников. Сейчас у всех — гражданство России. "Я всегда считал ее "большой родиной": детство прошло в СССР. Сначала думали в Калугу, но по правилам программы администрация города должна подтвердить, что нуждается в специалистах твоего профиля. Я — преподаватель английского, и нам ответили: потребности в учителях нет. Тогда выбор пал на Бурятию. Но друзья из Южно-Сахалинска сказали: раз уж собираетесь на Дальний Восток, давайте лучше к нам", — вспоминает Вадим.

© Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим и Наталья с детьми © Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим и Наталья с детьми

Так семья, привыкшая к теплым зимам Буджакской степи, оказалась на острове, о котором большинство россиян знает по словам Чехова: "Климата здесь нет, а есть дурная погода". Впрочем, неприхотливых Мартиных все устроило.

"Погода нам подошла — зря переживали. В степях постоянные ветра, а здесь мы восторгаемся зимами — они снежные, холодные, но морозы переносишь легче. Поначалу старшие дети скучали по приятелям, но вскоре им понравился и сам регион, и климат, и природа. Сейчас никто ни о чем не жалеет", — улыбается Вадим.

"Пока здесь ютимся"

С жильем помогли друзья — те самые, что предложили Сахалин вместо Бурятии. У них и прописаны все Мартины, включая "единственного южносахалинца", младшего сына Адама: он родился уже после переезда. "Дом разделен на две части — у нас отдельный вход. Ютимся тут, пока других вариантов нет. Обращались в администрацию за улучшением условий, однако ни под одну региональную программу не попадаем", — пожимает плечами многодетный отец.

Впрочем, они не жалуются. Просторная кухня — все помещаются за одним столом. Дети здесь почти целый день: играют, делают уроки, болтают с матерью, пока та готовит.

Зимой во дворе частного владения появляются горки для катания и снеговики. "В квартире нам было бы сложно", — замечает Наталья.

По трое на кровати

Конечно, тесновато. Живут по-спартански: в одной комнате — шестеро старших сыновей, в другой — дочери и младшие мальчики, всего пятеро. Еще одну спальню занимают Наталья с мужем и полугодовалый Адам. Выручают двухъярусные кровати: на каждой спит по трое — нижняя часть там как широкий диван.

Учеников сейчас семь, старший сын — студент, еще двое, как надеются Мартины, поступят в этом году на первый курс, если справятся с экзаменами.

У школьников разные смены, поэтому все находят место для домашней работы. А вот во время дистанционки пришлось нелегко (на Сахалине, как и по всей стране, образовательные учреждения закрыли из-за эпидемии). "Вначале из гаджетов был только мой телефон — один на всех. Потом нам временно выделили компьютер. Мы старались, но не все успевали, так что учеба немного просела", — вздыхает Наталья.

"Заказали две туши"

Для нового дома Мартины приобрели всю необходимую технику: стиральную и посудомоечную машины, морозильную камеру. Продукты закупают сразу оптом: "Заказали с материка две свиные туши и одну телячью, два мешка сухого молока, четыре коробки сливочного масла. Наш приоритет — питание: калорийная пища, фрукты и овощи. Лучше тратить деньги на качественные продукты сейчас, чем на лекарства потом". Одевается семья в основном на рынке неподалеку: "там цены хорошие". Пользуются и сайтами, где продают вещи б/у —"мы не брезгуем".

По словам Вадима, еда и одежда — две главные статьи расходов.

"Мечта с детства"

О том, что будет много детей, он мечтал всегда — у самого брат и две сестры: "Они как подарки, сколько Бог даст, столько и возьмем".

© Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим с дочерью и сыном © Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим с дочерью и сыном

Конечно, такая жизнь — полная самоотдача: с шести утра до самой ночи супруги на ногах. "Встаем самое позднее в 06:20. Ложимся, бывает, и в полночь. Тяжело выдержать больше двух-трех дней, поэтому на четвертый в обед ложусь поспать на часок. Потом встаю и опять бегом, иначе ничего не успею. Я постоянно в движении: чуть расслабишься — уже сложно вернуться в колею", — делится подробностями Наталья.

В семье — особая система правил, от этого легче. "Дети не появились все сразу — нагрузка увеличивается постепенно. Каждый знает свои обязанности. Муж занимается с ними музыкой и английским. Дочери и сыновья убираются посменно: на этой неделе двое отвечают за кухню, другие — за комнату. После — наоборот. Больше работы у девочек, они вместе со мной стирают и готовят. Мальчики с папой что-нибудь чинят, ремонтируют, штукатурят. У каждого старшего под опекой младший школьник, которому он помогает с уроками — мы сами все не успеем", — описывает тонкости мать.

© Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим и Наталья © Фото : из личного архива Вадима Мартина Вадим и Наталья

Вадим замечает: главное правило — не капризничать. "Это табу. Если что-то не нравится, подойди, обсуди, но не ной и не жалуйся. Мы много общаемся с детьми, всех выслушиваем. Главные инструменты — убеждение и беседа. Если кого-то наказываем — это для нас ЧП".