На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев

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Сегодняшний именинник Крис Хемсворт прославился ролью скандинавского бога грома Тора в фильмах Marvel. Герой спасает не только родной Асгард, но и Землю. Его молот Мьёльнир запросто расправляется со злодеями, а сам Тор помогает всем, кто его попросит.

Другой персонаж Криса, Эрик из фильма "Белоснежка и охотник", заставил даже классическую сказку поменять финал. А его компьютерный гений Николас из "Кибера" без труда разгадал сетевой заговор.

В обычной жизни Хемсворт — многодетный отец (у него дочь и сыновья-близнецы), с семьей он переехал подальше от Голливуда, в родную Австралию. И в свободное время тренирует детей (плавание, серфинг), а на карантине еще и занимался их домашним обучением. Недавно он завел ульи — может, готовится сыграть Бука, страшного духа из снов и покровителя пчел у древних славян?