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https://ria.ru/20200811/1575599807.html
На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев
Если "крепкий орешек", то сразу Брюс Уиллис, кхал Дрого — Джейсон Момоа, а Тор — только Крис Хемсворт. Нередко актеры так убедительны, что их не отделяют от... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:08
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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знаменитости, голливуд, сша, дуэйн джонсон, крис хемсворт, джейсон момоа, марк уолберг, игра престолов (сериал), вин дизель (марк синклер винсент), деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис, фото

На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев

08:00 11.08.2020 (обновлено: 08:08 11.08.2020)
27691
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Если "крепкий орешек", то сразу Брюс Уиллис, кхал Дрого — Джейсон Момоа, а Тор — только Крис Хемсворт. Нередко актеры так убедительны, что их не отделяют от сыгранных героев. И кажется, что в реальности они готовы спасти Землю по щелчку пальцев или "раскидать" плохих парней одной левой.
На самом деле многие артисты, создавшие образы брутальных персонажей, в жизни совсем не такие. Они — заботливые мужья, внимательные отцы, любители котиков. О самых добрых киновоинах — в материале РИА Новости.
© Marvel Entertainment (2011) / AP Photo / Chris Pizzello

Сегодняшний именинник Крис Хемсворт прославился ролью скандинавского бога грома Тора в фильмах Marvel. Герой спасает не только родной Асгард, но и Землю. Его молот Мьёльнир запросто расправляется со злодеями, а сам Тор помогает всем, кто его попросит.

Другой персонаж Криса, Эрик из фильма "Белоснежка и охотник", заставил даже классическую сказку поменять финал. А его компьютерный гений Николас из "Кибера" без труда разгадал сетевой заговор.

В обычной жизни Хемсворт — многодетный отец (у него дочь и сыновья-близнецы), с семьей он переехал подальше от Голливуда, в родную Австралию. И в свободное время тренирует детей (плавание, серфинг), а на карантине еще и занимался их домашним обучением. Недавно он завел ульи — может, готовится сыграть Бука, страшного духа из снов и покровителя пчел у древних славян?

Кадр из фильма Тор / Крис Хемсворт с женой
1 из 10

Сегодняшний именинник Крис Хемсворт прославился ролью скандинавского бога грома Тора в фильмах Marvel. Герой спасает не только родной Асгард, но и Землю. Его молот Мьёльнир запросто расправляется со злодеями, а сам Тор помогает всем, кто его попросит.

Другой персонаж Криса, Эрик из фильма "Белоснежка и охотник", заставил даже классическую сказку поменять финал. А его компьютерный гений Николас из "Кибера" без труда разгадал сетевой заговор.

В обычной жизни Хемсворт — многодетный отец (у него дочь и сыновья-близнецы), с семьей он переехал подальше от Голливуда, в родную Австралию. И в свободное время тренирует детей (плавание, серфинг), а на карантине еще и занимался их домашним обучением. Недавно он завел ульи — может, готовится сыграть Бука, страшного духа из снов и покровителя пчел у древних славян?

© Marvel Entertainment (2011) / AP Photo / Chris Pizzello
© Kennedy Miller Productions (2015) / AFP 2020 / Tolga Akmen

Том Харди нередко снимался в романтичных ролях — например, сыграл возлюбленного королевы Елизаветы I, а также Хитклиффа. Но его по-настоящему знаменитые персонажи неоднозначны: злодей Бен из "Темного рыцаря: возрождение легенды", сразу два гангстера в "Легенде" или главный герой из "Безумного Макса: дороги ярости".

Том умеет перевоплощаться: может легко набрать 13 килограммов мышц или использовать сложный грим, чтобы стать неузнаваемым. В итоге зрители отмечают харизматичность и притягательность его персонажей (неважно, положительные они или отрицательные).

Фанатов и особенно фанаток у Харди много, но он уже давно женат на Шарлотте Райли (партнерше по "Грозовому перевалу"). Они тихо живут в Лондоне, воспитывают двоих детей и избегают публичности. Харди относится к семье ответственно. "Военные, полицейские, врачи вызывают огромное уважение. А воспитание детей? В мире нет более трудной работы!" — признается актер.

А еще Харди обожает животных, называет себя "самым настоящим собачником" и помогает бездомным псам обрести хозяев.

Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости / Том Харди с женой
2 из 10

Том Харди нередко снимался в романтичных ролях — например, сыграл возлюбленного королевы Елизаветы I, а также Хитклиффа. Но его по-настоящему знаменитые персонажи неоднозначны: злодей Бен из "Темного рыцаря: возрождение легенды", сразу два гангстера в "Легенде" или главный герой из "Безумного Макса: дороги ярости".

Том умеет перевоплощаться: может легко набрать 13 килограммов мышц или использовать сложный грим, чтобы стать неузнаваемым. В итоге зрители отмечают харизматичность и притягательность его персонажей (неважно, положительные они или отрицательные).

Фанатов и особенно фанаток у Харди много, но он уже давно женат на Шарлотте Райли (партнерше по "Грозовому перевалу"). Они тихо живут в Лондоне, воспитывают двоих детей и избегают публичности. Харди относится к семье ответственно. "Военные, полицейские, врачи вызывают огромное уважение. А воспитание детей? В мире нет более трудной работы!" — признается актер.

А еще Харди обожает животных, называет себя "самым настоящим собачником" и помогает бездомным псам обрести хозяев.

© Kennedy Miller Productions (2015) / AFP 2020 / Tolga Akmen
© DC Comics (2018) / AFP 2020 / Kevin Winter

Американец гавайского происхождения Джейсон Момоа известен ролями воинственных героев в боевиках и фэнтези. Он и кхал Дрого из "Игры престолов", и Конан-варвар, и Аквамен.

Момоа владеет боевыми искусствами, в том числе бразильским джиу-джитсу. У него множество татуировок и шрам на брови, придающий ему особый шарм. Это результат ссоры в кафе: неизвестный ударил его разбитым пивным бокалом. Джейсону наложили около 140 швов, следы от них стали частью узнаваемого образа Момоа.

В личной жизни Джейсон — большой романтик и любит устраивать сюрпризы супруге Лизе Боне, с которой неразлучен уже 15 лет. Недавно полностью отреставрировал первую машину жены, которую та купила в 17 лет. "Все для того, чтобы увидеть улыбку на ее лице", — пояснил он.

Вместе с Боне (а она старше его на 11 лет) Джейсон воспитывает двоих детей. На карантине учил их чему мог — метать томагавки, стрелять из лука и заниматься скалолазанием.

Кадр из фильма Аквамен / Джейсон Момоа с семьей
3 из 10

Американец гавайского происхождения Джейсон Момоа известен ролями воинственных героев в боевиках и фэнтези. Он и кхал Дрого из "Игры престолов", и Конан-варвар, и Аквамен.

Момоа владеет боевыми искусствами, в том числе бразильским джиу-джитсу. У него множество татуировок и шрам на брови, придающий ему особый шарм. Это результат ссоры в кафе: неизвестный ударил его разбитым пивным бокалом. Джейсону наложили около 140 швов, следы от них стали частью узнаваемого образа Момоа.

В личной жизни Джейсон — большой романтик и любит устраивать сюрпризы супруге Лизе Боне, с которой неразлучен уже 15 лет. Недавно полностью отреставрировал первую машину жены, которую та купила в 17 лет. "Все для того, чтобы увидеть улыбку на ее лице", — пояснил он.

Вместе с Боне (а она старше его на 11 лет) Джейсон воспитывает двоих детей. На карантине учил их чему мог — метать томагавки, стрелять из лука и заниматься скалолазанием.

© DC Comics (2018) / AFP 2020 / Kevin Winter
© Original Film (2011) / AFP 2020 / Frederic J. Brown

Несмотря на добрую, открытую улыбку, Дуэйн Скала Джонсон сразу вычислит преступника, обезвредит бомбу или эвакуирует небоскреб. Но это на съемках в кино.

Дома Дуэйн — отец трех дочерей (от двух браков). Он поддерживает старшую, Симон Александру: недавно она начала профессиональную карьеру в спорте. "Это для меня огромная честь, что моя дочь хочет не только следовать по моим стопам, но и создать и проложить свой собственный путь в спорте", — признавался Дуэйн.

С младшими детьми Джонсон любит играть, петь и выкладывать трогательные видео в соцсетях. Фанаты актера в восторге.

Кадр из фильма Форсаж 5 / Дуэйн Скала Джонсон с женой
4 из 10

Несмотря на добрую, открытую улыбку, Дуэйн Скала Джонсон сразу вычислит преступника, обезвредит бомбу или эвакуирует небоскреб. Но это на съемках в кино.

Дома Дуэйн — отец трех дочерей (от двух браков). Он поддерживает старшую, Симон Александру: недавно она начала профессиональную карьеру в спорте. "Это для меня огромная честь, что моя дочь хочет не только следовать по моим стопам, но и создать и проложить свой собственный путь в спорте", — признавался Дуэйн.

С младшими детьми Джонсон любит играть, петь и выкладывать трогательные видео в соцсетях. Фанаты актера в восторге.

© Original Film (2011) / AFP 2020 / Frederic J. Brown
© 20th Century Fox Film Corporation (2018) / AFP 2020 / Alberto E. Rodriguez

На экране Джош Бролин в образе Таноса уничтожает Вселенную и как жестокий солдат-полукиборг мстит во втором "Дедпуле". Роли визуально очень подходят актеру. Но никак не совпадают с реальностью.

Джош (кстати, он пасынок Барбары Стрейзанд) — заботливый муж и любящий многодетный отец (у него трое детей от двух браков, а четвертого ждут в декабре).

С журналистами актер не делится подробностями личной жизни, но часто публикует снимки жены в соцсетях. А она в ответ рассказывает о том, какой он замечательный и внимательный.

Кадр из фильма Дэдпул 2 / Джош Бролин с женой
5 из 10

На экране Джош Бролин в образе Таноса уничтожает Вселенную и как жестокий солдат-полукиборг мстит во втором "Дедпуле". Роли визуально очень подходят актеру. Но никак не совпадают с реальностью.

Джош (кстати, он пасынок Барбары Стрейзанд) — заботливый муж и любящий многодетный отец (у него трое детей от двух браков, а четвертого ждут в декабре).

С журналистами актер не делится подробностями личной жизни, но часто публикует снимки жены в соцсетях. А она в ответ рассказывает о том, какой он замечательный и внимательный.

© 20th Century Fox Film Corporation (2018) / AFP 2020 / Alberto E. Rodriguez
© 20th Century Fox Film Corporation (2007) / AFP 2020 / Frazer Harrison

Брюс Уиллис — всегда главный кандидат на спасение Земли в случае любого катаклизма. Ведь его знаменитый прищур и лысина на афише фильма делают кассу.

А в жизни Брюс — ответственный отец. После развода с Деми Мур он продолжает поддерживать трех дочек. Раньше ходил на их школьные выступления или соревнования, а теперь делится советами и даже проводил вместе с ними карантин!

Семья размещала в соцсетях фотографии в одинаковых пижамах, пела, вместе читала и брилась налысо.

Кстати, сейчас Брюс снова женат: у него с супругой Эммой две дочери. При этом Эмма и Деми Мур, видимо, отлично ладят.

Кадр из Фильма Крепкий орешек 4.0 / Брюс Уиллис с дочерьми
6 из 10

Брюс Уиллис — всегда главный кандидат на спасение Земли в случае любого катаклизма. Ведь его знаменитый прищур и лысина на афише фильма делают кассу.

А в жизни Брюс — ответственный отец. После развода с Деми Мур он продолжает поддерживать трех дочек. Раньше ходил на их школьные выступления или соревнования, а теперь делится советами и даже проводил вместе с ними карантин!

Семья размещала в соцсетях фотографии в одинаковых пижамах, пела, вместе читала и брилась налысо.

Кстати, сейчас Брюс снова женат: у него с супругой Эммой две дочери. При этом Эмма и Деми Мур, видимо, отлично ладят.

© 20th Century Fox Film Corporation (2007) / AFP 2020 / Frazer Harrison
© Bighead Littlehead (2011 - 2019) / AFP 2020 / Dimitrios Kambouris

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон не может не внушать ужас. Его герой Григор Клиган по прозвищу Гора в "Игре престолов", пожалуй, самый запоминающийся бодигард королевы Серсеи. Мощные доспехи, суровый взгляд и звание "Самого сильного человека планеты".

В реальности же Хафтор очень дружелюбный и приветливый. Настолько, что его коллеги не боятся подшучивать над ним во время премьер на ковровых дорожках. Жена актера Келси почти на полметра ниже силача. Пара часто смеется над этим в соцсетях. Даже померанского шпица Бьёрнссона зовут соответствующе — Астерикс.

Кадр из сериала Игра престолов / Актер Хафтор Бьёрнссон
7 из 10

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон не может не внушать ужас. Его герой Григор Клиган по прозвищу Гора в "Игре престолов", пожалуй, самый запоминающийся бодигард королевы Серсеи. Мощные доспехи, суровый взгляд и звание "Самого сильного человека планеты".

В реальности же Хафтор очень дружелюбный и приветливый. Настолько, что его коллеги не боятся подшучивать над ним во время премьер на ковровых дорожках. Жена актера Келси почти на полметра ниже силача. Пара часто смеется над этим в соцсетях. Даже померанского шпица Бьёрнссона зовут соответствующе — Астерикс.

© Bighead Littlehead (2011 - 2019) / AFP 2020 / Dimitrios Kambouris
© Original Film (2011) / AFP 2020 / Frederick M. Brown

Подростком Вин Дизель был худощавым и стеснительным. Чтобы стать увереннее, занялся спортом и устроился работать вышибалой в ночной клуб в Нью-Йорке.

В кино начал с роли рядового, потом были уголовник Риддик и главарь банды уличных гонщиков в "Форсаже". Хулиганы, гангстеры и супергерои удаются Вину лучше всего. Он часто самостоятельно выполняет трюки и не прочь погонять на машине.

Но Дизель совсем не хладнокровный боец, а внимательный муж и отец. Младшую дочь он назвал Полин, в честь погибшего друга, звезды франшизы "Форсаж" Пола Уокера. А со старшей занимается дзюдо, чтобы подготовить ее к взрослой жизни. 

Семью Вин ставит на первое место: говорят, он просил продюсеров перенести мировую премьеру одной из частей "Форсажа", чтобы не пропустить день рождения дочери.

Кадр из фильма Форсаж 5 / Вин Дизель с дочкой
8 из 10

Подростком Вин Дизель был худощавым и стеснительным. Чтобы стать увереннее, занялся спортом и устроился работать вышибалой в ночной клуб в Нью-Йорке.

В кино начал с роли рядового, потом были уголовник Риддик и главарь банды уличных гонщиков в "Форсаже". Хулиганы, гангстеры и супергерои удаются Вину лучше всего. Он часто самостоятельно выполняет трюки и не прочь погонять на машине.

Но Дизель совсем не хладнокровный боец, а внимательный муж и отец. Младшую дочь он назвал Полин, в честь погибшего друга, звезды франшизы "Форсаж" Пола Уокера. А со старшей занимается дзюдо, чтобы подготовить ее к взрослой жизни. 

Семью Вин ставит на первое место: говорят, он просил продюсеров перенести мировую премьеру одной из частей "Форсажа", чтобы не пропустить день рождения дочери.

© Original Film (2011) / AFP 2020 / Frederick M. Brown
© Universal Pictures (2019) / AFP 2020 / Christopher Polk

Если вам нужно что-то продать или перевезти, лучше Джейсона Стейтема не найти. Груз будет в безопасности — Джейсон отлично владеет боевыми искусствами и джиу-джитсу.

У Джейсона сложился образ брутального мачо, но на самом деле он уже десять лет встречается с моделью и актрисой Рози Хантингтон-Уайтли (несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте).

Пара растит сына Джека Оскара и старается делать это самостоятельно, без нянь, поэтому папарацци часто ловят угрюмого и помятого от недосыпа актера на прогулках или за играми с сыном.

Кадр из фильма Форсаж: Хоббс и Шоу / Джейсон Стэйтем с Рози Хантингтон-Уайтли
9 из 10

Если вам нужно что-то продать или перевезти, лучше Джейсона Стейтема не найти. Груз будет в безопасности — Джейсон отлично владеет боевыми искусствами и джиу-джитсу.

У Джейсона сложился образ брутального мачо, но на самом деле он уже десять лет встречается с моделью и актрисой Рози Хантингтон-Уайтли (несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте).

Пара растит сына Джека Оскара и старается делать это самостоятельно, без нянь, поэтому папарацци часто ловят угрюмого и помятого от недосыпа актера на прогулках или за играми с сыном.

© Universal Pictures (2019) / AFP 2020 / Christopher Polk
© Di Bonaventura Pictures (2014) / AP Photo / Andy Kropa

У Марка Уолберга было непростое детство: проблемы с законом, наркотиками, даже тюрьма. Потом он начал музыкальную карьеру. Исполнял хип-хоп и часто сопровождал выступления раздеванием. И в Голливуде проявлял характер — однажды подрался с агентом Мадонны.

Такой бэкграунд, на удивление, помог ему стать разноплановым артистом. Его знаменитые роли — ученый Лео в "Планете обезьян", детектив Макс в картине "Макс Пейн" или роботехник в "Трансформерах".

А на досуге Марк не против повеселиться и провести время с семьей (у него четверо детей, жена — модель Риа Дарем). Например, во время карантина Марк часто играл в салон красоты с дочерью.

"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр и маникюр. И потом, видимо, еще будет макияж — здесь есть целый набор", — хвастался актер в инстаграме.

Кадр из фильма Трансформеры: Эпоха истребления / Марк Уолберг с семьей
10 из 10

У Марка Уолберга было непростое детство: проблемы с законом, наркотиками, даже тюрьма. Потом он начал музыкальную карьеру. Исполнял хип-хоп и часто сопровождал выступления раздеванием. И в Голливуде проявлял характер — однажды подрался с агентом Мадонны.

Такой бэкграунд, на удивление, помог ему стать разноплановым артистом. Его знаменитые роли — ученый Лео в "Планете обезьян", детектив Макс в картине "Макс Пейн" или роботехник в "Трансформерах".

А на досуге Марк не против повеселиться и провести время с семьей (у него четверо детей, жена — модель Риа Дарем). Например, во время карантина Марк часто играл в салон красоты с дочерью.

"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр и маникюр. И потом, видимо, еще будет макияж — здесь есть целый набор", — хвастался актер в инстаграме.

© Di Bonaventura Pictures (2014) / AP Photo / Andy Kropa
1511824318
КультураЗнаменитостиГолливудСШАДуэйн ДжонсонКрис ХемсвортДжейсон МомоаМарк УолбергИгра престолов (сериал)Вин Дизель (Марк Синклер Винсент)Деми Мур (Деметрия Гайнс)Брюс Уиллис
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