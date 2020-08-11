На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев

Сегодняшний именинник Крис Хемсворт прославился ролью скандинавского бога грома Тора в фильмах Marvel. Герой спасает не только родной Асгард, но и Землю. Его молот Мьёльнир запросто расправляется со злодеями, а сам Тор помогает всем, кто его попросит.
Другой персонаж Криса, Эрик из фильма "Белоснежка и охотник", заставил даже классическую сказку поменять финал. А его компьютерный гений Николас из "Кибера" без труда разгадал сетевой заговор.
В обычной жизни Хемсворт — многодетный отец (у него дочь и сыновья-близнецы), с семьей он переехал подальше от Голливуда, в родную Австралию. И в свободное время тренирует детей (плавание, серфинг), а на карантине еще и занимался их домашним обучением. Недавно он завел ульи — может, готовится сыграть Бука, страшного духа из снов и покровителя пчел у древних славян?
Сегодняшний именинник Крис Хемсворт прославился ролью скандинавского бога грома Тора в фильмах Marvel. Герой спасает не только родной Асгард, но и Землю. Его молот Мьёльнир запросто расправляется со злодеями, а сам Тор помогает всем, кто его попросит.
Другой персонаж Криса, Эрик из фильма "Белоснежка и охотник", заставил даже классическую сказку поменять финал. А его компьютерный гений Николас из "Кибера" без труда разгадал сетевой заговор.
В обычной жизни Хемсворт — многодетный отец (у него дочь и сыновья-близнецы), с семьей он переехал подальше от Голливуда, в родную Австралию. И в свободное время тренирует детей (плавание, серфинг), а на карантине еще и занимался их домашним обучением. Недавно он завел ульи — может, готовится сыграть Бука, страшного духа из снов и покровителя пчел у древних славян?
Том Харди нередко снимался в романтичных ролях — например, сыграл возлюбленного королевы Елизаветы I, а также Хитклиффа. Но его по-настоящему знаменитые персонажи неоднозначны: злодей Бен из "Темного рыцаря: возрождение легенды", сразу два гангстера в "Легенде" или главный герой из "Безумного Макса: дороги ярости".
Том умеет перевоплощаться: может легко набрать 13 килограммов мышц или использовать сложный грим, чтобы стать неузнаваемым. В итоге зрители отмечают харизматичность и притягательность его персонажей (неважно, положительные они или отрицательные).
Фанатов и особенно фанаток у Харди много, но он уже давно женат на Шарлотте Райли (партнерше по "Грозовому перевалу"). Они тихо живут в Лондоне, воспитывают двоих детей и избегают публичности. Харди относится к семье ответственно. "Военные, полицейские, врачи вызывают огромное уважение. А воспитание детей? В мире нет более трудной работы!" — признается актер.
А еще Харди обожает животных, называет себя "самым настоящим собачником" и помогает бездомным псам обрести хозяев.
Том Харди нередко снимался в романтичных ролях — например, сыграл возлюбленного королевы Елизаветы I, а также Хитклиффа. Но его по-настоящему знаменитые персонажи неоднозначны: злодей Бен из "Темного рыцаря: возрождение легенды", сразу два гангстера в "Легенде" или главный герой из "Безумного Макса: дороги ярости".
Том умеет перевоплощаться: может легко набрать 13 килограммов мышц или использовать сложный грим, чтобы стать неузнаваемым. В итоге зрители отмечают харизматичность и притягательность его персонажей (неважно, положительные они или отрицательные).
Фанатов и особенно фанаток у Харди много, но он уже давно женат на Шарлотте Райли (партнерше по "Грозовому перевалу"). Они тихо живут в Лондоне, воспитывают двоих детей и избегают публичности. Харди относится к семье ответственно. "Военные, полицейские, врачи вызывают огромное уважение. А воспитание детей? В мире нет более трудной работы!" — признается актер.
А еще Харди обожает животных, называет себя "самым настоящим собачником" и помогает бездомным псам обрести хозяев.
Американец гавайского происхождения Джейсон Момоа известен ролями воинственных героев в боевиках и фэнтези. Он и кхал Дрого из "Игры престолов", и Конан-варвар, и Аквамен.
Момоа владеет боевыми искусствами, в том числе бразильским джиу-джитсу. У него множество татуировок и шрам на брови, придающий ему особый шарм. Это результат ссоры в кафе: неизвестный ударил его разбитым пивным бокалом. Джейсону наложили около 140 швов, следы от них стали частью узнаваемого образа Момоа.
В личной жизни Джейсон — большой романтик и любит устраивать сюрпризы супруге Лизе Боне, с которой неразлучен уже 15 лет. Недавно полностью отреставрировал первую машину жены, которую та купила в 17 лет. "Все для того, чтобы увидеть улыбку на ее лице", — пояснил он.
Вместе с Боне (а она старше его на 11 лет) Джейсон воспитывает двоих детей. На карантине учил их чему мог — метать томагавки, стрелять из лука и заниматься скалолазанием.
Американец гавайского происхождения Джейсон Момоа известен ролями воинственных героев в боевиках и фэнтези. Он и кхал Дрого из "Игры престолов", и Конан-варвар, и Аквамен.
Момоа владеет боевыми искусствами, в том числе бразильским джиу-джитсу. У него множество татуировок и шрам на брови, придающий ему особый шарм. Это результат ссоры в кафе: неизвестный ударил его разбитым пивным бокалом. Джейсону наложили около 140 швов, следы от них стали частью узнаваемого образа Момоа.
В личной жизни Джейсон — большой романтик и любит устраивать сюрпризы супруге Лизе Боне, с которой неразлучен уже 15 лет. Недавно полностью отреставрировал первую машину жены, которую та купила в 17 лет. "Все для того, чтобы увидеть улыбку на ее лице", — пояснил он.
Вместе с Боне (а она старше его на 11 лет) Джейсон воспитывает двоих детей. На карантине учил их чему мог — метать томагавки, стрелять из лука и заниматься скалолазанием.
Несмотря на добрую, открытую улыбку, Дуэйн Скала Джонсон сразу вычислит преступника, обезвредит бомбу или эвакуирует небоскреб. Но это на съемках в кино.
Дома Дуэйн — отец трех дочерей (от двух браков). Он поддерживает старшую, Симон Александру: недавно она начала профессиональную карьеру в спорте. "Это для меня огромная честь, что моя дочь хочет не только следовать по моим стопам, но и создать и проложить свой собственный путь в спорте", — признавался Дуэйн.
С младшими детьми Джонсон любит играть, петь и выкладывать трогательные видео в соцсетях. Фанаты актера в восторге.
Несмотря на добрую, открытую улыбку, Дуэйн Скала Джонсон сразу вычислит преступника, обезвредит бомбу или эвакуирует небоскреб. Но это на съемках в кино.
Дома Дуэйн — отец трех дочерей (от двух браков). Он поддерживает старшую, Симон Александру: недавно она начала профессиональную карьеру в спорте. "Это для меня огромная честь, что моя дочь хочет не только следовать по моим стопам, но и создать и проложить свой собственный путь в спорте", — признавался Дуэйн.
С младшими детьми Джонсон любит играть, петь и выкладывать трогательные видео в соцсетях. Фанаты актера в восторге.
На экране Джош Бролин в образе Таноса уничтожает Вселенную и как жестокий солдат-полукиборг мстит во втором "Дедпуле". Роли визуально очень подходят актеру. Но никак не совпадают с реальностью.
Джош (кстати, он пасынок Барбары Стрейзанд) — заботливый муж и любящий многодетный отец (у него трое детей от двух браков, а четвертого ждут в декабре).
С журналистами актер не делится подробностями личной жизни, но часто публикует снимки жены в соцсетях. А она в ответ рассказывает о том, какой он замечательный и внимательный.
На экране Джош Бролин в образе Таноса уничтожает Вселенную и как жестокий солдат-полукиборг мстит во втором "Дедпуле". Роли визуально очень подходят актеру. Но никак не совпадают с реальностью.
Джош (кстати, он пасынок Барбары Стрейзанд) — заботливый муж и любящий многодетный отец (у него трое детей от двух браков, а четвертого ждут в декабре).
С журналистами актер не делится подробностями личной жизни, но часто публикует снимки жены в соцсетях. А она в ответ рассказывает о том, какой он замечательный и внимательный.
Брюс Уиллис — всегда главный кандидат на спасение Земли в случае любого катаклизма. Ведь его знаменитый прищур и лысина на афише фильма делают кассу.
А в жизни Брюс — ответственный отец. После развода с Деми Мур он продолжает поддерживать трех дочек. Раньше ходил на их школьные выступления или соревнования, а теперь делится советами и даже проводил вместе с ними карантин!
Семья размещала в соцсетях фотографии в одинаковых пижамах, пела, вместе читала и брилась налысо.
Кстати, сейчас Брюс снова женат: у него с супругой Эммой две дочери. При этом Эмма и Деми Мур, видимо, отлично ладят.
Брюс Уиллис — всегда главный кандидат на спасение Земли в случае любого катаклизма. Ведь его знаменитый прищур и лысина на афише фильма делают кассу.
А в жизни Брюс — ответственный отец. После развода с Деми Мур он продолжает поддерживать трех дочек. Раньше ходил на их школьные выступления или соревнования, а теперь делится советами и даже проводил вместе с ними карантин!
Семья размещала в соцсетях фотографии в одинаковых пижамах, пела, вместе читала и брилась налысо.
Кстати, сейчас Брюс снова женат: у него с супругой Эммой две дочери. При этом Эмма и Деми Мур, видимо, отлично ладят.
Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон не может не внушать ужас. Его герой Григор Клиган по прозвищу Гора в "Игре престолов", пожалуй, самый запоминающийся бодигард королевы Серсеи. Мощные доспехи, суровый взгляд и звание "Самого сильного человека планеты".
В реальности же Хафтор очень дружелюбный и приветливый. Настолько, что его коллеги не боятся подшучивать над ним во время премьер на ковровых дорожках. Жена актера Келси почти на полметра ниже силача. Пара часто смеется над этим в соцсетях. Даже померанского шпица Бьёрнссона зовут соответствующе — Астерикс.
Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон не может не внушать ужас. Его герой Григор Клиган по прозвищу Гора в "Игре престолов", пожалуй, самый запоминающийся бодигард королевы Серсеи. Мощные доспехи, суровый взгляд и звание "Самого сильного человека планеты".
В реальности же Хафтор очень дружелюбный и приветливый. Настолько, что его коллеги не боятся подшучивать над ним во время премьер на ковровых дорожках. Жена актера Келси почти на полметра ниже силача. Пара часто смеется над этим в соцсетях. Даже померанского шпица Бьёрнссона зовут соответствующе — Астерикс.
Подростком Вин Дизель был худощавым и стеснительным. Чтобы стать увереннее, занялся спортом и устроился работать вышибалой в ночной клуб в Нью-Йорке.
В кино начал с роли рядового, потом были уголовник Риддик и главарь банды уличных гонщиков в "Форсаже". Хулиганы, гангстеры и супергерои удаются Вину лучше всего. Он часто самостоятельно выполняет трюки и не прочь погонять на машине.
Но Дизель совсем не хладнокровный боец, а внимательный муж и отец. Младшую дочь он назвал Полин, в честь погибшего друга, звезды франшизы "Форсаж" Пола Уокера. А со старшей занимается дзюдо, чтобы подготовить ее к взрослой жизни.
Семью Вин ставит на первое место: говорят, он просил продюсеров перенести мировую премьеру одной из частей "Форсажа", чтобы не пропустить день рождения дочери.
Подростком Вин Дизель был худощавым и стеснительным. Чтобы стать увереннее, занялся спортом и устроился работать вышибалой в ночной клуб в Нью-Йорке.
В кино начал с роли рядового, потом были уголовник Риддик и главарь банды уличных гонщиков в "Форсаже". Хулиганы, гангстеры и супергерои удаются Вину лучше всего. Он часто самостоятельно выполняет трюки и не прочь погонять на машине.
Но Дизель совсем не хладнокровный боец, а внимательный муж и отец. Младшую дочь он назвал Полин, в честь погибшего друга, звезды франшизы "Форсаж" Пола Уокера. А со старшей занимается дзюдо, чтобы подготовить ее к взрослой жизни.
Семью Вин ставит на первое место: говорят, он просил продюсеров перенести мировую премьеру одной из частей "Форсажа", чтобы не пропустить день рождения дочери.
Если вам нужно что-то продать или перевезти, лучше Джейсона Стейтема не найти. Груз будет в безопасности — Джейсон отлично владеет боевыми искусствами и джиу-джитсу.
У Джейсона сложился образ брутального мачо, но на самом деле он уже десять лет встречается с моделью и актрисой Рози Хантингтон-Уайтли (несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте).
Пара растит сына Джека Оскара и старается делать это самостоятельно, без нянь, поэтому папарацци часто ловят угрюмого и помятого от недосыпа актера на прогулках или за играми с сыном.
Если вам нужно что-то продать или перевезти, лучше Джейсона Стейтема не найти. Груз будет в безопасности — Джейсон отлично владеет боевыми искусствами и джиу-джитсу.
У Джейсона сложился образ брутального мачо, но на самом деле он уже десять лет встречается с моделью и актрисой Рози Хантингтон-Уайтли (несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте).
Пара растит сына Джека Оскара и старается делать это самостоятельно, без нянь, поэтому папарацци часто ловят угрюмого и помятого от недосыпа актера на прогулках или за играми с сыном.
У Марка Уолберга было непростое детство: проблемы с законом, наркотиками, даже тюрьма. Потом он начал музыкальную карьеру. Исполнял хип-хоп и часто сопровождал выступления раздеванием. И в Голливуде проявлял характер — однажды подрался с агентом Мадонны.
Такой бэкграунд, на удивление, помог ему стать разноплановым артистом. Его знаменитые роли — ученый Лео в "Планете обезьян", детектив Макс в картине "Макс Пейн" или роботехник в "Трансформерах".
А на досуге Марк не против повеселиться и провести время с семьей (у него четверо детей, жена — модель Риа Дарем). Например, во время карантина Марк часто играл в салон красоты с дочерью.
"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр и маникюр. И потом, видимо, еще будет макияж — здесь есть целый набор", — хвастался актер в инстаграме.
У Марка Уолберга было непростое детство: проблемы с законом, наркотиками, даже тюрьма. Потом он начал музыкальную карьеру. Исполнял хип-хоп и часто сопровождал выступления раздеванием. И в Голливуде проявлял характер — однажды подрался с агентом Мадонны.
Такой бэкграунд, на удивление, помог ему стать разноплановым артистом. Его знаменитые роли — ученый Лео в "Планете обезьян", детектив Макс в картине "Макс Пейн" или роботехник в "Трансформерах".
А на досуге Марк не против повеселиться и провести время с семьей (у него четверо детей, жена — модель Риа Дарем). Например, во время карантина Марк часто играл в салон красоты с дочерью.
"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр и маникюр. И потом, видимо, еще будет макияж — здесь есть целый набор", — хвастался актер в инстаграме.