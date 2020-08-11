https://ria.ru/20200811/1575589702.html
Новая книга Водолазкина "Сестра четырех" о пандемии выйдет осенью
Новая философская пьеса писателя Евгения Водолазкина "Сестра четырех" о запертых в больничной палате во время пандемии героях выходит в продажу в сентябре,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:04
2020-08-11T10:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, книги, новости культуры, евгений водолазкин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новая философская пьеса писателя Евгения Водолазкина "Сестра четырех" о запертых в больничной палате во время пандемии героях выходит в продажу в сентябре, сообщает в понедельник пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Заглавная пьеса "Сестра четырех" написана в духе театра абсурда – взгляд писателя на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас, и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях, которые не зависят от текущей повестки дня. Герои пьесы, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса, оказались у самого края бытия, вне повседневности и привычных правил жизни", - рассказали в пресс-службе, отметив, что сборник пьес выходит в сентябре.
Также в начале осени поступит в продажу новая книга известной писательницы Сьюзен Коллинз "Баллада о змеях и певчих птицах", которая расскажет о том, как Голодные игры из жесткой и прямолинейной бойни превратились в гламурные шоу со спонсорами и ставками.