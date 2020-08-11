Новая книга Водолазкина "Сестра четырех" о пандемии выйдет осенью

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Новая философская пьеса писателя Евгения Водолазкина "Сестра четырех" о запертых в больничной палате во время пандемии героях выходит в продажу в сентябре, сообщает в понедельник пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Заглавная пьеса "Сестра четырех" написана в духе театра абсурда – взгляд писателя на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас, и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях, которые не зависят от текущей повестки дня. Герои пьесы, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса, оказались у самого края бытия, вне повседневности и привычных правил жизни", - рассказали в пресс-службе, отметив, что сборник пьес выходит в сентябре.