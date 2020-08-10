https://ria.ru/20200810/1575614447.html
Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новое видео с места смертельного ДТП с участием артиста, которое ранее предоставила защита. Как утверждает... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:53
2020-08-10T23:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575505720.html
Антон Любицкий
Бред это он сам, остальное в суде будет по существу и предоставленным фактам а не домыслам и выдумкам.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Адвокат потерпевших Добровинский предоставил видео первых минут ДТП с Ефремовым
"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю - Михаилу Ефремову выйти из автомобиля"
2020-08-10T23:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия