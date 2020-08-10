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Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новое видео с места смертельного ДТП с участием артиста, которое ранее предоставила защита. Как утверждает... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
москва
происшествия
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Бред это он сам, остальное в суде будет по существу и предоставленным фактам а не домыслам и выдумкам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Адвокат потерпевших Добровинский предоставил видео первых минут ДТП с Ефремовым "Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю - Михаилу Ефремову выйти из автомобиля"
2020-08-10T23:53
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова

23:53 10.08.2020 (обновлено: 23:56 10.08.2020)
11843
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новое видео с места смертельного ДТП с участием артиста, которое ранее предоставила защита. Как утверждает представитель потерпевшей стороны, ролик показывает первые минуты аварии, когда "очевидцы трагедии помогают водителю выйти из автомобиля".
"Это бред. Остальное в суде", — заявил юрист Эльман Пашев телеканалу "360", отвечая на вопрос, будут ли кадры приобщены к делу.
Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. По версии следствия, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, курьер Сергей Захаров, позже скончался в больнице от полученных травм. Сейчас актер находится под домашним арестом, неделю назад Пресненский суд Москвы начал рассматривать его дело по существу. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
33201876
Обсудить 5
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Бред это он сам, остальное в суде будет по существу и предоставленным фактам а не домыслам и выдумкам.
11 августа, 00:11
Антон Любицкий
1800000
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