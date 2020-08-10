Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места. Больше из нее никто не вышел.

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.