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https://ria.ru/20200810/1575608093.html
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Защита родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, показала новые кадры с места аварии. Запись имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:02
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200808/1575505720.html
https://ria.ru/20200810/1575601496.html
С водительской стороны оно вылезло.
210
Тут слепой не поймёт что это Ефремов хоть и со спины.Видно четко по его пьяной походке и пиджаку.Да чё говорить аргументы все налицо.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Адвокат потерпевших Добровинский предоставил видео первых минут ДТП с Ефремовым "Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю - Михаилу Ефремову выйти из автомобиля"
2020-08-10T20:10
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова

20:10 10.08.2020 (обновлено: 21:02 10.08.2020)
174886
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Защита родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, показала новые кадры с места аварии. Запись имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю <...> выйти из автомобиля", — заявил адвокат Александр Добровинский.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места. Больше из нее никто не вышел.
По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Уже состоялись три заседания, очередное слушание назначено на вторник.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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Обсудить 31
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
С водительской стороны оно вылезло.
10 августа, 20:14
Фёдор Сергеев
19821009
Тут слепой не поймёт что это Ефремов хоть и со спины.Видно четко по его пьяной походке и пиджаку.Да чё говорить аргументы все налицо.
10 августа, 20:46
Антон Любицкий
5811009
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