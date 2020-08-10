Автомобили заблокировали машины внутренних войск в Минске

Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Автомобили заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

На перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского скопилось много машин. Они намеренно преградили движение силовикам.

Другие автомобилисты в знак поддержки сигналят, пассажиры машут руками и бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. При этом жители города пропускают экипажи скорой помощи, которые покидают площадь. Действия медиков они встречают аплодисментами.

На самой площади продолжаются столкновения ОМОНа и протестующих. Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.

Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе универсама "Рига" прогремели взрывы. Один из митингующих погиб