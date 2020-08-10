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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
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Автомобили заблокировали машины внутренних войск в Минске
Автомобили заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-11T00:04
протесты в белоруссии
минск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Автомобили заблокировали машины внутренних войск в Минске

23:48 10.08.2020 (обновлено: 00:04 11.08.2020)
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© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Автомобили заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского скопилось много машин. Они намеренно преградили движение силовикам.
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Другие автомобилисты в знак поддержки сигналят, пассажиры машут руками и бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. При этом жители города пропускают экипажи скорой помощи, которые покидают площадь. Действия медиков они встречают аплодисментами.
На самой площади продолжаются столкновения ОМОНа и протестующих. Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.
Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе универсама "Рига" прогремели взрывы. Один из митингующих погиб.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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