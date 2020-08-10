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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575613515.html
Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии
Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:36
протесты в белоруссии
telegram
павел дуров
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613962_0:28:639:387_1400x0_80_0_0_21e14470f7f2b02863b2af0b4a12d88b.jpg
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РИА Новости
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353
60
telegram, павел дуров, белоруссия, в мире

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

23:20 10.08.2020 (обновлено: 23:36 10.08.2020)
3021
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается", - написал он в своем Twitter.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно 3 тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
В понедельник акции протеста и задержания продолжились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
335511229
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