Находящиеся под арестом в Минске стрингеры Ruptly не выходят на связь

"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске

"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске

В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.