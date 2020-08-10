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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575613400.html
Находящиеся под арестом в Минске стрингеры Ruptly не выходят на связь
Три стрингера Ruptly остаются под арестом в Минске, с воскресенья с ними нет связи, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:19
протесты в белоруссии
телеканал rt
rt ruptly
александр лукашенко
маргарита симоньян
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575577872_498:630:3019:2048_1400x0_80_0_0_82830294f773a16e500cb4af6b3214fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, rt ruptly, александр лукашенко, маргарита симоньян, минск, белоруссия, в мире

Находящиеся под арестом в Минске стрингеры Ruptly не выходят на связь

23:18 10.08.2020 (обновлено: 23:19 10.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Три стрингера Ruptly остаются под арестом в Минске, с воскресенья с ними нет связи, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.
"Среди них девушка. <...> Немедленно отпустите", — написала она в Telegram-канале.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Вчера, 13:53Протесты в Белоруссии
"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске
Ранее в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя".
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко сегодня отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права. Сотрудники "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
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В понедельник вечером стало известно, что на связь перестал выходить находящийся в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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261252
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Протесты в БелоруссииТелеканал RTRT RuptlyАлександр ЛукашенкоМаргарита СимоньянМинскБелоруссияВ мире
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