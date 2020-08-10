Находящиеся под арестом в Минске стрингеры Ruptly не выходят на связь

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Три стрингера Ruptly остаются под арестом в Минске, с воскресенья с ними нет связи, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.
"Среди них девушка. <...> Немедленно отпустите", — написала она в Telegram-канале.
Ранее в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя".
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко сегодня отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права. Сотрудники "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.
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В понедельник вечером стало известно, что на связь перестал выходить находящийся в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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