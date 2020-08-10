Фотокор МИА "Россия сегодня", работающий в Минске, не выходит на связь

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Находящийся в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев не выходит на связь более пяти часов, сообщили РИА Новости в фотослужбе медиагруппы.

"Последний контакт с ним был около 17:40, он собирался идти к стеле на проспекте Победителей," — говорится в комментарии.

Ранее в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя", а также трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко сегодня отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.

Журналисты "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.

При этом три стрингера Ruptly остаются под арестом. По словам Симоньян, с ними нет связи с воскресенья.

В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.