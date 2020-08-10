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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575612759.html
Фотокор МИА "Россия сегодня", работающий в Минске, не выходит на связь
Находящийся в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев не выходит на связь более пяти часов, сообщили РИА Новости в фотослужбе медиагруппы. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:20
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, в мире

Фотокор МИА "Россия сегодня", работающий в Минске, не выходит на связь

22:54 10.08.2020 (обновлено: 23:20 10.08.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакФотокор МИА "Россия сегодня" Илья Питалев
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
© РИА Новости / Мария Табак
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Находящийся в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев не выходит на связь более пяти часов, сообщили РИА Новости в фотослужбе медиагруппы.
"Последний контакт с ним был около 17:40, он собирался идти к стеле на проспекте Победителей," — говорится в комментарии.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Вчера, 13:53Протесты в Белоруссии
"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске
Ранее в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя", а также трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко сегодня отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.
Журналисты "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.
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При этом три стрингера Ruptly остаются под арестом. По словам Симоньян, с ними нет связи с воскресенья.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших протесты коллег.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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1150153714
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