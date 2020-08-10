Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа применяют силу к митингующим в Мозыре, передает Sputnik Беларусь.
Агентство пишет, что силовики "преследуют и избивают людей, не всегда разбираясь, кто перед ними — протестующий или просто прохожий".
Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов проходят в том числе и в других белорусских городах. Так, в Минске и Бресте против оппозиционеров начали применять резиновые пули и светошумовые гранаты.
Массовые несанкционированные акции продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих по всей стране, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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