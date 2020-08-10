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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575612030.html
Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре
Сотрудники ОМОНа применяют силу к митингующим в Мозыре, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:28
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Они за свою страну, а эти гаденешы за европейские бабки клоунаду устраивают, таких не жалко и образование тут не причем!
80
Ну правильно, они на это учились, и им за это зарплату платят. Каждый отрабатывает свою зарплату, ну или гранты.
53
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613377_0:0:3054:1718_1400x0_80_0_0_34c1d636b6d9b2522d51621ae8464e78.jpg
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РИА Новости
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60
белоруссия, в мире

Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре

22:23 10.08.2020 (обновлено: 23:28 10.08.2020)
6584
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСкорая оказывает помощь пострадавшим в ходе протестов в Минске
Скорая оказывает помощь пострадавшим в ходе протестов в Минске
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа применяют силу к митингующим в Мозыре, передает Sputnik Беларусь.
Агентство пишет, что силовики "преследуют и избивают людей, не всегда разбираясь, кто перед ними — протестующий или просто прохожий".
Протесты в Белоруссии
Вчера, 14:54
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов проходят в том числе и в других белорусских городах. Так, в Минске и Бресте против оппозиционеров начали применять резиновые пули и светошумовые гранаты.
Массовые несанкционированные акции продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих по всей стране, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
15417412100169
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они за свою страну, а эти гаденешы за европейские бабки клоунаду устраивают, таких не жалко и образование тут не причем!
10 августа, 22:39
Виталий Алексеев
44100035
Ну правильно, они на это учились, и им за это зарплату платят. Каждый отрабатывает свою зарплату, ну или гранты.
10 августа, 22:34
Козьма ПРУТКОВ.
31200020
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