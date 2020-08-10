Сотрудники ОМОНа избивают протестующих в Мозыре

Агентство пишет, что силовики "преследуют и избивают людей, не всегда разбираясь, кто перед ними — протестующий или просто прохожий".

Массовые несанкционированные акции продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих по всей стране, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.