В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями, сообщил В Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями, сообщил Sputnik Беларусь

По данным агентства, в Бресте противостояние с сотрудниками правоохранительных органов началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

"Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", — говорится в Telegram-канале агентства.

Протестующие выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Несколько скамеек разобрали, взяв деревянные части в качестве оружия.

Аналогичная ситуация происходит в белорусской столице, отмечает корреспондент РИА Новости.

Милиция вытесняет митингующих с проспекта Победителей. Часть оппозиционеров отбежала в район старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в этих заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.

Проезжающие автомобилисты выражают поддержку протестующим. Они сигналят, высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают приходить новые группы митингующих.

Также столкновения идут в районе Пушкинской площади.

Массовые несанкционированные акции в белорусских городах продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.