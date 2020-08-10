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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611389.html
В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим
В Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:21
протесты в белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Правильно.
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Сколько можно пить кровь народа?!
194
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белоруссия
брест
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613279_0:613:2048:1764_1400x0_80_0_0_25d3690d805b51127db1d6a2b43d2f54.jpg
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353
60
белоруссия, брест, в мире

В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим

21:50 10.08.2020 (обновлено: 23:21 10.08.2020)
15761
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOЗадержания в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Задержания в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями, сообщил Sputnik Беларусь.
По данным агентства, в Бресте противостояние с сотрудниками правоохранительных органов началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

"Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", — говорится в Telegram-канале агентства.

Протестующие выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Несколько скамеек разобрали, взяв деревянные части в качестве оружия.
Аналогичная ситуация происходит в белорусской столице, отмечает корреспондент РИА Новости.
Протесты в Белоруссии
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Милиция вытесняет митингующих с проспекта Победителей. Часть оппозиционеров отбежала в район старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в этих заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.
Проезжающие автомобилисты выражают поддержку протестующим. Они сигналят, высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают приходить новые группы митингующих.
Также столкновения идут в районе Пушкинской площади.
Массовые несанкционированные акции в белорусских городах продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Правильно.
10 августа, 21:52
Арсений Новиков
592109046
Сколько можно пить кровь народа?!
10 августа, 21:57
Екатерина Стогниева
129020063
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