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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1400x0_80_0_0_3dd57e9884712ab98f2cb38816290c66.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

20:44 10.08.2020
536
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 19.45 мск. По данным Downdetector, 65% пользователей соцсети жалуются на проблемы с доставкой сообщений, жалобы 33% связаны с загрузкой сайта.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов РФ.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Вчера, 20:09Протесты в Белоруссии
Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии
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