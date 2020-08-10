https://ria.ru/20200810/1575609401.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:44
2020-08-10T20:44
нижний новгород
вконтакте
москва
екатеринбург
санкт-петербург
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1400x0_80_0_0_3dd57e9884712ab98f2cb38816290c66.jpg
https://ria.ru/20200810/1575608041.html
2
нижний новгород
москва
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1400x0_80_0_0_3dd57e9884712ab98f2cb38816290c66.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество