В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы

КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Новый корпус республиканской инфекционной больницы Татарстана, построенный в Казани за 100 дней, открылся в понедельник при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Строители уложились в 100 дней, больница построена с большим качеством, с большой скоростью… Сегодня востребованность этой больницы очень высокая, нам надо выходить на плановую медицинскую помощь. К сожалению, мы вынуждены были перепрофилировать наши медицинские клиники под задачи пандемии. Открывая этот медицинский центр, мы сможем полностью перевести наши классические медицинские учреждения под те задачи, которые нужны", - сказал Минниханов на церемонии открытия.
Глава республики также отметил профессионализм врачей, благодаря которому тяжелых случаев становится все меньше.
Строительство второго корпуса инфекционной больницы началось в апреле 2020 года. Проект больницы разработала компания "Татинвестгражданпроект". Четырехэтажный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 232 койки (с возможностью размещения до 400−500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций), в том числе 12 реанимационных. Корпус планируется оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием.
В июле 2020 года строительную площадку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который назвал работу строительных организаций примером того, как можно собрать воедино все технологии, инновации и решить очень важный вопрос помощи людям. Этот опыт, по оценке главы правительства РФ, достоин распространения на территории всей страны.