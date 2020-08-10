В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы

"Строители уложились в 100 дней, больница построена с большим качеством, с большой скоростью… Сегодня востребованность этой больницы очень высокая, нам надо выходить на плановую медицинскую помощь. К сожалению, мы вынуждены были перепрофилировать наши медицинские клиники под задачи пандемии. Открывая этот медицинский центр, мы сможем полностью перевести наши классические медицинские учреждения под те задачи, которые нужны", - сказал Минниханов на церемонии открытия.