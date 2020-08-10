МИД прокомментировал ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва внимательно следила за развитием событий в Белоруссии, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя прошедшие выборы.
"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии, Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - заявили в МИД.
"Убеждены, что сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач и будет способствовать укреплению дружбы между нашим братскими странами", - подытожило ведомство.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии