МИД прокомментировал ситуацию в Белоруссии

"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии, Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - заявили в МИД.